.Musk je zaposlenim v Tesli v sredo poslal elektronsko pismo, v katerem jih je pozval, naj se potrudijo do konca tekočega četrtletja okrepiti dobave. Podjetje namreč trenutno nudi popuste na svoja vozila v ZDA in na Kitajskem, poroča tiskovna agencija Reuters. »Prosim, v naslednjih dneh pojdite ven in se prijavite za pomoč pri dostavi. To bo velik prispevek,« jih je pozval. Analitiki sicer po navedbah Reutersa pričakujejo, da bo Tesla v zadnjem četrtletju dostavil 442.452 vozil.

Padec tečaja delnic Tesle je za zaposlene pomemben, ker so tudi sami lastniki podjetja. Delnice so samo v torek, ko je prišlo na dan, da namerava podjetje januarja zmanjšati proizvodnjo v Šanghaju, izgubile 11 odstotkov, a so v sredo okrevale. »Ne bodite preveč zaskrbljeni zaradi norosti borznega trga. Ker dokazujemo kontinuiteto delovanja, bo to prepoznal tudi trg,« je trende na borzi v pismu zaposlenim komentiral Musk.

Medtem pa so analitiki pri Morgan Stanleyju poslabšali napoved za Teslo. Kot so pojasnili, bo prihodnje leto prišlo do preobrata. Zadnji dve leti je povpraševanje presegalo ponudbo Teslinih vozil, v letu 2023 pa ne bo več tako, so prepričani.

Musk je sicer v zadnjem obdobju precej zaposlen z družbenim omrežjem Twitter, ki ga je prevzel konec oktobra letos. Pred dnevi je na podlagi lastne ankete, ki je pokazala, da večina sodelujočih uporabnikov želi, da zapusti položaj glavnega izvršnega direktorja te družbe, sporočil, da bo odstopil takoj, ko bo našel nekoga dovolj »nespametnega«, da ga nasledi.