Villa Majda: Prenovljena istrska legenda

Majda v Ospu je ena tistih legendarnih gostiln, ki smo jih obiskovali v času, ko so v Ljubljani vladali Pen klub, Brinje, Vitez in še nekateri. Zdaj so v prenovljeni Majdi odprli enega najlepših malih hotelov v Sloveniji z zanimivo restavracijo.