Odprla so se volišča za referendumsko odločanje

Po vsej Sloveniji so se ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč za referendumsko glasovanje. Na njem državljani odločajo o uveljavitvi zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o RTVS. Volivci lahko svoj glas oddajo do 19. ure, prvi izidi današnjega glasovanja pa bodo znani po 20. uri.