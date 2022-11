Rdeči karton pobudnici referendumov

Od supervolilnega leta se po parlamentarnih, predsedniških, lokalnih volitvah in volitvah v državni svet poslavljamo s trojnim referendumom, ki ga lahko uvrstimo na raven opredeljevanja med opozicijo in vlado. SDS je namreč pripravila priložnost, kjer naj bi imela prednost, a se je pri tem – če si izposodimo nogometni žargon s svetovnega prvenstva – znašla v prepovedanem položaju oziroma ofsajdu. Volilci so SDS oziroma opoziciji na desnem političnem polu pokazali rdeči karton po prepričljivem trojnem za.