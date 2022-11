Besede me božajo, besede me bolijo

Z besedami si nisem na ti. Težko mi gredo z jezika in na papir. Sestavljanje in zapisovanje stavkov je zame težka besedna matematika. Vejice … oh, kaj res ne bi šlo s preprostejšimi pravili? Še sreča, da je svetovni splet s hitro dostopnimi informacijami v veliko pomoč pri iskanju rešitev za osnovne slovnične in pravopisne zagate.