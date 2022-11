Po prvotnih napovedih bi moral nov sistem verifikacije zaživeti pred tednom dni, nato pa je Musk prejšnjo sredo njegovo vzpostavitev preložil na 29. november. V ponedeljek je v tvitu naznanil nov odlog, poroča nemška tiskovna agencija dpa. »Zadrževanje ponovnega zagona sistema Blue Verified bo trajalo, dokler ne bo vzpostavljeno visoko zaupanje v to, da se bo lažno predstavljanje ustavilo,« je navedel Musk in dodal, da bodo najverjetneje uvedene različne barve kljukic za organizacije in posameznike.

Kot je znano, je bil Twitterjev stari sistem preverjanja računov rezerviran za vidnejše posameznike, kot so zvezdniki, politiki in novinarji, katerih identitete so bile v preteklosti tarče lažnega predstavljanja. Odkar je aprila Musk dosegel dogovor o nakupu Twitterja, pa je zoper omenjen sistem večkrat uperil kritiko in napovedal njegovo prenovo.

Sistem je tako prevetril že kmalu po 44 milijard dolarjev vrednem prevzemu. Če so so morali zvezdniki iz sveta zabave, politiki, novinarji in druge javne osebe prej potrditi identiteto z dokazi, da so si prislužili značko z modro kljukico, so po novem modelu značko za preverjen račun prejeli vsi, ki so zanjo plačali naročnino v višini osmih dolarjev na mesec.

To je kmalu povzročilo kaos na družbenem omrežju. Številni uporabniki Twitterja so namreč izkoristili novi sistem preverjanja identitete uporabnikov te platforme in ustvarili lažne račune, s katerimi so se izdajali za znane osebe in organizacije.

Medtem v podjetju odpuščanjem zaposlenih še ni videti konca. Na Muskovem radarju odpuščanj so se znašli zaposleni v prodaji. Ti so prek e-pošte prejeli zgolj sporočilo o tem, da njihov doprinos v podjetju ni več potreben.

Novopečeni lastnik Twitterja je sicer z odpuščanji začel že takoj po prevzemu, nato začel vabiti osebje nazaj, ko je ugotovil, da so za določene funkcije nepogrešljivi, zatem pa spet začel groziti z odpuščanji in celo stečajem podjetja. Skupaj je odpustil že polovico od 7500 zaposlenih, 700 jih je odšlo že v pričakovanju njegovega prevzema.

Zaposlene, ki jih še ni odpustil, pa je postavil pred ultimat - bodisi naj se v celoti in brezpogojno predajo podjetju, tudi z dolgimi in intenzivnimi delovniki, ali pa odidejo. »Samo izjemno delo bo dobilo zadostno oceno,« naj bi pisalo v notranji komunikaciji podjetja.