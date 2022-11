Pred nami je še ena glasovalna nedelja, tokrat referendumska. Na predlog SDS bomo odločali o uveljavitvi ali zavrnitvi treh zakonov, med katerimi je za mnoge najpomembnejši oni o RTV Slovenija. Spomnimo, kako in čemu je nastal. Pobudo je dala, tako kot tudi besedilo, iz vrst civilne družbe in stroke, Pravna mreža za varstvo demokracije, da bi se katastrofalno stanje zavoda, odkar ga vodijo ljudje ali simpatizerji Janeza Janše, čimprej saniralo in hišo vrnilo k normali oziroma k prejšnjemu javnemu poslanstvu in dolgoletnemu ugledu. Povzela jo je vlada Roberta Goloba in predala državnemu zboru, ki je novelo zakona z veliko večino tudi sprejel.

Da bi se njena uveljavitev onemogočila ali vsaj upočasnila, tako da bi obstoječe vodstvo obdržalo čim dlje svoje stole in stranka SDS nadaljevala z misijo podrejanja javnega RTV svojim interesom in ga pretvorila v svoj glavni propagandni mediji, je Janševa stranka poskrbela za razpis zakonodajnega referenduma in pridobila tako kar nekaj mesecev časa, da bi svojo raboto nadaljevala. Medtem pa so se gospodje Gregorčič, Whatmough, Urbanija, Rebernikova in njihovi novinarski nameščenci – pa naj me demantirajo če se motim – odločili za serijo predreferendumskih oddaj, s pretvezo čim bolj celovitega in objektivnega seznanjenja javnosti z vsebino omenjenega zakona, ki pa so se od prve do zadnje izkazale kot velika pljuvalnica po njem. Ni se bilo treba spraševati, komu bo vodenje teh soočenj zaupano, ker so se takoj prikazali Igor Pirkovič s svojo Areno in pa televizijska »Prima Donna« momenta, Vida Petrovčič, najprej s serijo oddaj »RTV Slovenija danes in jutri«, nato še, ko je referendumska kampanja štartala tudi formalno, s soočenji, prijavljenimi v njej, seveda o isti stvari. Med oddajami ni bilo razlik. Pravzaprav, druga serija je bila le nadaljevanje prve. In Petrovčičeva ni prepustila enega samega soočenja kaki kolegici ali kolegu iz vrst prepoznavnih in bolj cenjenih imen televizije, da ne bi argumenti za zakon slučajno prekosili nasprotne. No, morda se gospa Petrovčič v to zgodbo sama ni vrinila, zagotovo pa sta se tako dogovorili z odgovorno urednico Jadranko Rebernik. Vsa omenjena imena so javnosti že dolgo in dobro znana po simpatiziranju s političnimi strankami desnega pola, predvsem s SDS.

In priča smo bili celi vrsti šovov Petrovčičeve proti predmetnemu zakonu. Na vsakem soočenju je bilo vabljenih več njegovih nasprotnikov kot zagovornikov, plus sama voditeljica, ki se je ob vsakem izzivu, ob vsakem vprašanju, trudila pomagati prvim in odmagati drugim, oz. slednje je, kolikor se je le dalo, s podvprašanji in polemikami potiskala v obrambno držo in skušala dokazati njihovo neverodostojnost.

Vrhunec tako abotnega početja je bila minula, četrtkova, domnevam zadnja tovrstna oddaja. Znova štirje nasprotniki zakona in tri zagovornice. Češnjica na torti pa sam uvod, kot iztočnica za izmenjavo mnenj, ki bi sledila – branje, s sočasnimi prosojnicami na ekranu, dolge recenzije zakonske novele, ki jo je v Financah objavil pravnik Matej Avbelj in ki sam zakon raztrga kot protiustavnega. Nekdo bi rekel, okej, gre za znanega in priznanega pravnika, ki mu kaže prisluhniti, toda uravnoteženost prikazovanja argumentov, ki ji mora slediti vsak profesionalni novinar, bi terjala enako dolgo branje komentarja kakega pravnega strokovnjaka, zagovornika zakona, recimo demanti Avbljevih tez s strani Pravne mreže za varstvo demokracije, ki jo tvorijo enako priznani pravniki iz vrste pomembni ustanov (Pravni center za varstvo človekovih pravic, Amnesty International Slovenija, Danes je nov dan, Zavod za kulturo raznolikosti Open). Na to je bila Petrovčičeva tudi opozorjena s strani dr. Sandre Bašić Hrvatin, toda brezuspešno. »Povejte vi, v čem se Avbelj moti,« ji je zabrusila nazaj.

In kot da vse to ne bi bilo dovolj, ko se je oddaja bližala koncu, se je voditeljica poslužila še nekaj insertov iz njenih prejšnjih performansov, seveda od samih nasprotnikov oziroma kritikov zakona, da bi slednjega povsem poteptala.

Skratka, tako neprofesionalnega, sramotnega, pristranskega in odkrito navijaškega ter agitatorskega vodenja nekega soočenja različnih pogledov na javni televiziji še nisem doživel. Verjamem, da je to prepoznala tudi večina volivk in volivcev in da bo v nedeljo njihov odgovor jasen. Ob tako prozorni propagandi SDS-ovega zakona preprosto ne moreš zavrniti, četudi se ti ne zdi idealen. Hvala, Vida Petrovčič!

Aurelio Juri, upokojeni novinar RTV SLO, Koper