Višanje cen gradbenih materialov, surovin in energentov vpliva na celotno panogo gradbeništva, podražitve pa se občutijo tudi pri gradnji drugega tira, so zapisali v projektnem podjetju, ki skrbi za izvedbo največjega infrastrukturnega projekta pri nas, po popravljeni oceni vrednosti ocenjenega na nekaj nad 800 milijonov evrov. Kot so pojasnili, večina gradbenih pogodb družbe 2TDK vsebuje določbo o fiksnosti cene, za kar so se odločili, da bi se izognili morebitnim tveganjem, povezanim s spreminjanjem cen.

A tak dogovor skladno z obligacijskim zakonikom velja le v primeru, če se cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, niso zvišale toliko, da bi morala biti cena za dela več kot za 10 odstotkov višja, so pojasnili v podjetju in dodali, da lahko v tem primeru izvajalec zahteva razliko v ceni, vendar le razliko nad 10 odstotki.

Območje viadukta Vinjan poteka preko potencialno nestabilnega območja

Indekse za obračun razlike v ceni gradbenih storitev mesečno izračunava zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je na območju viadukta Vinjan izkazalo, da poteka preko potencialno nestabilnega območja, pri čemer so dodatne raziskave potrdile, da se na območju podpor viadukta nahaja fosilni plaz. Po pojasnilih 2TDK so bile potrebne spremembe, iz prvotno predvidene zasnove in izvedbe s tehnologijo postopnega narivanja se zdaj uporablja tehnologinja prostokonzolne gradnje.

»Zaradi varnosti je treba zagotoviti dolgoročno stabilnost viadukta, ki pa ima tudi številne druge prednosti. Po novem zasnovana konstrukcija viadukta bo upoštevajoč ugotovljeno stanje podlage zagotavljala bistveno večjo varnost v primeru potresa in vpliva vetra, hkrati pa se bo povečala tudi trajnost objekta. Spremembe pa bodo imele tudi finančne posledice,« so dodali.

Vrednost aneksa znaša 2,98 milijona evrov brez DDV, medtem ko se bodo dolgoročno znižali stroški vzdrževanja objekta v predvideni življenjski dobi 100 let. Kot je za Radio Slovenija pojasnil prvi mož 2TDK Hevka, se je projekt gradnje drugega tira med Divačo in Koprom od podpisa pogodbe do danes podražil za približno osem milijonov evrov. Dela na projektu izvajata podjetje Kolektor in turški Yapi Merkezi, končana pa naj bi bila do konca leta 2025.