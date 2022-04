Nevarne dovozne ceste za drugi tir

Policija opozarja na nevarne dovozne ceste, ki so jih zgradili za potrebe gradnje drugega tira. 20 kilometrov teh novih cest je namenjenih izključno tovornim vozilom in drugim gradbenim strojem, nekatere od njih pa dovoljujejo še dostop lokalnim prebivalcem. Na vseh lokacijah je postavljena zelo vidna prometna signalizacija, ki prepoveduje promet za vse, vključno s kolesarji. A kaj, ko se ljudje tega ne držijo, so opazili izvajalci in policisti. »V toplejših dneh se je namreč število kršiteljev prepovedi vožnje na teh lokacijah močno povečalo, predvsem ob koncih tedna. Po gradbenih cestah lahko vidimo tekače, pohodnike, kolesarje, celo konjenike. Po novozgrajenih cestah pa se dnevno vozi več sto tovornih vozil. Tudi med konci tedna. Ta vozila prevažajo predvsem razsuti tovor, ki velikokrat pade s tovornjaka. To je seveda izredno nevarno za vse mimoidoče,« so sporočili s Policijske uprave Koper.