Komercialni del projekta Potniškega centra Ljubljana, imenovan tudi Emonika, bo obsegal trgovsko in zabaviščno središče, poslovno stavbo, hotel, naj bi bil po ocenah z začetka tega leta končan v 2025.

Celoten nadgrajen potniški center Ljubljana bo po načrtih obsegal še novo avtobusno postajo s parkirno hišo, novo poslovno stavbo Slovenskih železnic (SŽ) ter nadgradnjo železniške postaje s pripadajočo tirno infrastrukturo in peroni. Investitorja sta v tem primeru država in SŽ.

Investitor v zasebni del projekta s komercialnimi, poslovnimi in stanovanjskimi površinami je družba Mendota invest, ki je v lasti največje madžarske bančne skupine OTP. Po zadnjih razpoložljivih predvidevanjih naj bi bila naložba vredna 250 milijonov evrov, a je vmes prišlo do precejšnjih podražitev surovin in materialov, tako da zadnja ocena ni znana. Ta del projekta pa bo lahko stekel ločeno od javnega dela projekta.

Investitor je sicer pred časom ocenil, da bodo vsa gradbena dovoljenja pridobljena do konca tega leta.