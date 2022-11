»Preiskovalci so dokumentirali že več kot 400 vojnih zločinov, najdena pa so bila trupla tako civilistov kot vojakov. Poiskali bomo vse morilce in jih privedli pred roko pravice,« je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pri čemer ni navedel lokacij domnevnih zločinov.

Vse prebivalce Hersona je prosil, naj ne pozabijo, da so razmere v regiji še vedno zelo nevarne in pojasnil, da je bil pri odstranjevanju min ubit ukrajinski vojak, še štirje pa so bili ranjeni. Prav tako je poudaril, da si delavci prizadevajo za hitro obnovo uničene ključne infrastrukture, vključno z vodovodom, električnim omrežjem, internetnimi in televizijskimi povezavami ter prometnimi in poštnimi storitvami.

Kijev trenutno vzpostavlja nadzor nad več kot 200 naselji v regiji. Približno 200 policistov postavlja cestne zapore in beleži zločine ruskih sil, je povedal načelnik ukrajinske policije Igor Klimenko. »Ruske sile še naprej utrjujejo svoje obrambne položaje, s težkim topništvom in minometi pa povzročajo škodo našim enotam in naseljem na desnem bregu reke Dneper«, je danes sporočilo južno poveljstvo ukrajinskih sil.

Po tem, ko so se ruske sile v petek v celoti umaknile z desnega brega reke, so v Herson kmalu za tem vstopili ukrajinski vojaki, ki so jih pričakali navdušeni prebivalci. Herson je edina regionalna prestolnica, ki jo je Rusom od začetka invazije na Ukrajino uspelo zavzeti, in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni.

Zunanji ministri EU o Ukrajini in Zahodnem Balkanu

Zunanji ministri držav članic EU, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon, bodo danes v Bruslju razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini spričo ruske agresije, vključno z misijo urjenja ukrajinskih vojakov. Prek videopovezave bodo govorili z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo, ki jih bo seznanil s trenutnimi razmerami na terenu v Ukrajini.

Na dnevnem redu imajo razpravo o nadaljnji podpori tej državi, vključno z misijo urjenja ukrajinskih vojakov na območju članic unije. Potem ko so oktobra podprli njeno oblikovanje, naj bi jo danes ministri članic unije tudi uradno vzpostavili, navajajo viri pri EU.Ministri za zunanje zadeve bodo govorili še posledicah ruske agresije na Ukrajino in odziva EU nanjo za Zahodni Balkan.

Pred vrhom voditeljev članic EU in držav iz regije, ki bo 6. decembra v Albaniji, bodo razpravljali o širitvi na Zahodni Balkan. Evropska komisija je pred enim mesecem priporočila, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke za članstvo v EU. Med najglasnejšimi zagovornicami tega je Slovenija, ki si prizadeva, da bi status BiH podelili že na decembrskem vrhu EU.

Vodje diplomacij bodo obravnavali tudi zadnjo zaostritev napetosti v odnosih med Srbijo in Kosovom. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell bo ministre seznanil s pogovori, ki jih je v petek v Parizu opravil s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem.

Na dnevnem redu imajo še razmere v Iranu zaradi zatiranja protestov in dobave iranske vojaške opreme Rusiji. Ministri bi lahko sprejeli tudi nove sankcije proti Teheranu, so povedali viri.