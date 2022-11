»Mesto Herson se vrača pod ukrajinski nadzor in enote oboroženih sil Ukrajine vstopajo v mesto,« je na družbenih omrežjih zapisalo obrambno ministrstvo v Kijevu.

Dodali so, da so poti za umik ruskih sil na dosegu ukrajinske oborožitve, ter da bo vsak poskus upiranja ukrajinskim silam ustavljen.

Ukrajinska javna televizija Suspilne je poročala, da se je v mestu zrušil že tako poškodovani most Antonivski. Most je bil edini cestni prehod iz Hersona na vzhodni breg Dnepra. Njegovo zrušenje bo bržkone otežilo prodiranje ukrajinskih sil proti jugu in vzhodu.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes sporočil, da kljub najnovejšemu umiku ruskih sil Ukrajina in Rusija nista nič bližje mirovnim pogajanjem. Kot je dejal za rusko tiskovno agencijo Interfax, v Moskvi menijo, da Kijev v tem trenutku ne kaže interesa za pogovore. »Posebna vojaška operacija se nadaljuje,« je potrdil Peskov, navaja nemška tiskovna agencija dpa.