Verjeli so, da bo Logar zmagal

V štabu Anžeta Logarja so njegovi podporniki kljub porazu njihovega predsedniškega kandidata poudarjali, da so s kampanjo zadovoljni. “Uspelo mu je, da je pokazal obraz desnosredinske politike, ki je zmeren, povezovalen in spoštljiv,” je dejala Romana Jordan.