V ponedeljek so namreč okrajne volilne komisije štele še glasovnice, ki so prispele po pošti iz Slovenije. Na ta način so lahko glasovali volivci v bolnišnicah, zaporih, socialnovarstvenih zavodih ter volivci, ki so bili zaradi okužbe s covidom-19 v izolaciji. Glasovnice je po podatkih Državne volilne komisije (DVK) oddalo 3771 volivcev, od teh je bilo 37 neveljavnih. Za Pirc Musarjevo jih je glasovalo 2028, za Logarja pa 1706.

Osveženi izidi predsedniških volitev kažejo, da za novoizvoljeno predsednico glasovalo 480.414 volivcev oziroma 53,87 odstotka tistih, ki so prišli na volišča. Njen protikandidat pa je dobil 46,13-odstotno podporo, zanj je glas oddalo 411.432 volivcev.

To sicer še niso končni izidi, saj bodo čez teden dni, 21. novembra, okrajne volilne komisije in DVK ugotavljale še izid glasovanja po pošti iz tujine ter glasovanja na diplomatsko-konzularnih predstavništvih v tujini. Uradni izidi glasovanja bodo znani najpozneje 29. novembra, novoizvoljena predsednica Pirc Musar pa bo petletni mandat nastopila 23. decembra, saj se aktualnemu predsedniku Borutu Pahorju mandat izteče dan prej.