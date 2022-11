Položeni pendreki

Položaj migrantov in beguncev se je dramatično obrnil. Še nedavno je veljalo, da so si lahko tisti, ki jim je uspelo doseči azilni dom v Ljubljani, res oddahnili. Za njimi je bila pot čez Hrvaško, zaznamovana s pretepanjem, zmerjanjem, premetavanjem po policijskih maricah, prisilnim slačenjem sredi zime, naganjanjem v obmejne reke ... Poti čez južni košček Evropske unije mnogi niso preživeli. V Ljubljani – če so jo dosegli in jih slovenski policisti niso prej vrnili Hrvatom – pa so si ljudje vendarle lahko spočili in ob prošnji za azil premislili, kako življenje obrniti na bolje.