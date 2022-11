Kamp Šobec iz Lesc se v zadnjih letih lahko pohvali s številnimi investicijami, od ureditve novih parcel do prenove bungalovov, restavracije in recepcije, so sporočili s portala. Tudi drugo in tretje mesto med večjimi kampi v Sloveniji sta osvojila kampa v okolici Bleda, to sta kamp Bled in River Camping Bled.

Prvo mesto za kamp Bela krajina - Podzemelj med manjšimi slovenskimi kampi pa so utemeljili z dejstvom, da ima prenovljen športni center, adrenalinski park in številne možnosti športov na sami reki, s čimer poskrbi za aktivne počitnice. Sicer pa vsi trije kampi z največ glasovi med manjšimi domačimi kampi ležijo ob reki Kolpi. Drugo mesto je zasedel kamp Big Berry iz Primostka, tretje pa kamp Kolpa iz Vinice.

V kategoriji najboljših glamping resortov gre druga nagrada v Glamping Bloško jezero in tretja v Glamping Olimia Adria Village, ki deluje v sklopu Term Olimia. V Sloveniji je tudi vse več postajališč za avtodome in uporabniki so največ glasov podelili PZA Planica, ki je urejen v sklopu prenovljenega Nordijskega centra. Na drugem mestu je postajališče na smučišču Kope, na tretjem pa postajališče na Rogli.

Slovenski kampi so do konca septembra zabeležili 34 odstotkov več nočitev kot lani

Na Hrvaškem so obiskovalci portala med večjimi kampi dali največ glasov kampu Lanterna Premium pri Poreču v kategoriji istrskih kampov, na Kvarnerju so za najboljšega izbrali kamp Kovačine na Cresu, najboljši večji dalmatinski kamp pa je kamp Straško na otoku Pag. Med manjšimi kampi so zmagali kamp Polidor iz Funtane, kamp Draga iz Mošćeniške Drage in Slanica z otoka Murter. Najlepše urejeno naselje mobilnih hišic pa imajo v kampu Aminess Atea Resort v Njivicah, so še sporočili s portala Avtokampi.si.

Avtokampi.si je portal, ki združuje ljubitelje kampiranja in aktivnih počitnic. Letno ga obišče več kot dva milijona uporabnikov, ki na enem mestu dobijo vse potrebne informacije o ponudbi kampov v regiji.

Kot ugotavljajo, je bila letošnja sezona rekordna. Slovenski kampi so do konca septembra zabeležili 2,2 milijona nočitev, kar je 34 odstotkov več kot lani. Na Hrvaškem se je do začetka novembra število nočitev povečalo za 22 odstotkov na skoraj 21 milijonov. Najštevilčnejši v hrvaških kampih so Nemci, takoj za njimi sledijo gostje iz Slovenije.