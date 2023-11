Kot je za STA pojasnil direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič, je deroča voda vnoči na prejšnji petek z brežine utrgala tudi 40 in več let stare smreke. Tako se je za šobčevim mostom zagozdilo več kot 100 kubičnih metrov lesa, kar je reki onemogočilo tok po strugi, zato je prestopila bregove, odnesla brežino in si utrla novo pot.

O višini škode Ambrožič trenutno še težko govori, ocenjuje pa, da se giblje okoli pol milijona evrov. Boji se, da bo Kamp Šobec pri sanaciji prepuščen sam sebi. Direkcija RS za vode je sicer hitro zaznala problem in opravila ogled. »Trenutno pa še čakamo, kako bo s sanacijo,« je dejal Ambrožič, ki se vendarle nadeja morebitnega sodelovanja države, četudi ne gre za dogodek iz avgustovske ujme.

Avgustovske poplave Kampa Šobec neposredno niso bistveno prizadele, čeprav je tudi takrat Sava Dolinka prestopila breg in so del kampa preventivno evakuirali. Takratna ujma jim je škodo povzročila predvsem zaradi izpada prihodka na vrhuncu turistične sezone, saj so nekateri gostje odšli, številni pa so se zaradi poplav nekaj časa izogibali Sloveniji.

Voda tako visoka, da ne dovoljuje začetka sanacije

»Tokratna poplava je za nas bistveno težja,« je izpostavil Ambrožič. Po njegovih podatkih je bila voda v noči na 3. november tretja najvišja v zgodovini meritev, odkar so zgradili jez v Mostah. Višja je bila le v dveh dogodkih leta 1965 in 1966. Trenutno je voda še vedno tako visoka, da ne dovoljuje začetka sanacije.

V kampu se nadejajo, da bo sanacija potekala med zimo in da bodo ob začetku nove sezone v aprilu tudi most že lahko odprli. »Tako za naše goste kot za ostale obiskovalce je most lepa povezava proti Bledu in Jelovici,« je pojasnil. »Čeprav je most v naši lasti, vseeno upamo, da bodo pristojne inštitucije in morda tudi lokalno okolje uvideli, da se je take sanacije treba lotiti ne povsem samostojno,« je dejal.

Ob tem je opozoril tudi na problematiko čiščenja vodotokov in brežin. "»Čeprav je zapisano, da morajo lastniki parcel ob reki poskrbeti za čiščenje brežine, se prepogosto zatakne pri interpretiranju zakona, kajti ko nekdo želi očistiti brežino, zelo hitro dobi na ogled različne inšpekcijske službe. Po eni strani država nalaga posamezniku, da to ureja, po drugi strani pa inšpekcijske službe takšna urejanja prepogosto zavirajo,« je izpostavil.

Plaz pod vojašnico na Bohinjski Beli ostaja aktiven

Med bolj odmevnimi dogodki, ki jih je minuli konec tedna na Gorenjskem povzročilo močno deževje, je tudi plaz pod vojašnico na Bohinjski Beli. Plaz ostaja aktiven, saj iz zemljine še vedno teče voda. Kot so za STA povedali v Slovenski vojski, čakajo, da se narava umiri in zemljina posuši, potem bo sledil pregled statika in odločitev o tem, kaj storiti s skladiščnim objektom, ki je na robu prepada.

Objekt je vojska po ugotovitvah geodeta, da se stavba ob napredovanju plazu ne bi takoj porušila, ampak bi bila možna evakuacija, uspela izprazniti, čeprav je objekt služil le hrambi manj pomembne opreme. Ker so temelji stavbe načeti, trenutno kaže, da jo bo treba verjetno porušiti, če je ne bo prej v globino potegnil že sam plaz.