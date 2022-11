Fabris Peruško je v ponedeljek zvečer med gostovanjem na hrvaški nacionalni televiziji HRT zatrdil, da niso sodelovali v nobenih pogajanjih glede arabskega prevzema Fortenove. Kot je dodal, razpolaganje s premoženjem družbe znotraj EU ni mogoče. Izvršni direktor Fortenove je še povedal, da je v registru lastnikov deležev v skupini Fortenova na Nizozemskem kot končni lastnik še naprej vpisana Sberbank. Ob tem je poudaril, da je njihov delež blokiran in da transakcija, kar se tiče evropskega prava, ni bila opravljena.

»Tako ZDA in Združeno kraljestvo kot EU so s stopnjevanjem sankcij omejili dostop do ruskega državnega kapitala, v našem primeru v EU. Za vsako poslovanje s tem ruskim kapitalom morate, preden greste v kakršnokoli transakcijo, pridobiti dovoljenje pristojnih organov,« je pojasnil Peruško. Na Hrvaškem je to po njegovih besedah stalna skupina pri ministrstvu za zunanje zadeve. »Če želite opraviti kakršnokoli transakcijo s Fortenovo, Fortenovin gospodarski interes pa je na Hrvaškem, morate dobiti hrvaško in nizozemsko dovoljenje,« je dodal.

Največja ruska banka Sberbank je minulo sredo sporočila, da svoj nekaj več kot 43-odstotni lastniški delež v hrvaški skupini Fortenova, ki je med drugim lastnica Mercatorja, prodala vlagatelju iz Združenih arabskih emiratov Saifu bin Marhanu Alketbiju.

Fortenova in hrvaška vlada s prodajo nista bili seznanjeni. Iz Fortenove so po objavi novice v medijih sporočili, da je premoženje Sberbank pod sankcijami in je za takšne posle treba pridobiti dovoljenja pristojnih organov, iz hrvaške vlade pa so napovedali, da bodo vsa »relevantna dejstva« preverili pristojni organi.