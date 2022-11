Prve uporabniške izkušnje netflixa z oglasi predvsem opozarjajo na nepričakovano pojavljanje le-teh. Podjetje sicer pravi, da naj uporabniki računajo z okoli 4 ali 5 minutami oglasov na uro, a ni nujno, da se bodo oglasi zares pojavili med vsako vsebino. Na spletu smo lahko prebrali izkušnje, ko se zlasti med standardnimi 22-minutnimi humorističnimi serijami oglasi niso prikazovali vselej. Pri drugih vsebinah so se redno prikazovali ob začetku in nato morda še ob naključnih trenutkih v času predvajanja. Oglasov ni možno preskočiti, imajo pa števec, ki označuje, koliko časa bodo trajali. Paket z oglasi prav tako ne vključuje vseh vsebin, ki so dostopne uporabnikom z običajno naročnino, vsebin ni mogoče prenesti na naprave za ogled brez spletne povezave, kvaliteta slike pa je omejena na ločljivost HD oziroma 720p. Netflix želi z naročniškim paketom z oglasi ponovno zagnati občutnejšo rast števila naročnikov, ki se je po koronskih letih izoliranja na domovih močno upočasnila. Kdaj bodo pakete z oglasi razširili k nam, ni znano. So pa z novembrom slovenski naročniki osnovnih paketov z ločljivosti SD presedlali na ločljivost HD.