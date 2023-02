Po poročanju ameriškega časopisa Wall Street Journal se je Netflix, ki je trenutno prisoten v več kot 190 državah, za znižanje naročnine odločil v posameznih državah Evrope, kot so Slovenija, Hrvaška in Bolgarija, Bližnjega vzhoda, podsaharske Afrike, Latinske Amerike in Azije. V nekaterih primerih naj bi podjetje celo prepolovilo obstoječo višino naročnine.

V Sloveniji se naročnina giblje od osem do dvanajst evrov, odvisno od izbranega paketa. Po novem naj bi cenovni razpon znašal med pet in deset evrov. »Vedno iščemo načine za izboljšanje izkušenj naših uporabnikov. Lahko potrdimo, da posodabljamo cene naših produktov v nekaterih državah,« je po navedbah agencije Reuters izjavil tiskovni predstavnik podjetja.

Netflix si tako prizadeva povečati svoj delež v novih mednarodnih regijah, saj sta ameriški in kanadski trg glede pridobivanja novih naročnikov že povsem zasičena. V začetku tega meseca je podjetje predstavilo tudi načrte za preprečevanja deljenja gesel za uporabniške račune na njegovi platformi.

Razmah Netflixa se je lani umiril

V preteklem letu se je razmah, ki ga je Netflix doživel v prvih letih epidemije covida-19, umiril, potrošniki pa so zaradi visokih cen in strahu pred morebitno recesijo zmanjšali potrošnjo. Posledično so morala podjetja, prisotna na trgu pretočnih vsebin, ponovno razmisliti o svojih poslovnih strategijah, še navaja Wall Street Journal.

Podjetje je v zadnjem četrtletju lani uspelo število naročnikov povečati za 7,7 milijona na skupno več kot 230 milijonov, potem ko je v prvi polovici lanskega leta utrpelo zmanjšanje števila naročnikov. Njegova glavna tekmeca, kot sta Paramount+ in Disney+, sta na drugi strani število novih naročnikov uspela okrepiti.

Cena delnice tehnološkega velikana je po objavi informacije o znižanju naročnine v nekaterih državah med trgovanjem na Wall Streetu padla za skoraj pet odstotkov in je na dobri poti do najslabšega rezultata v več kot dveh mesecih, še poroča Reuters na svoji spletni strani.