Dober mesec dni po 21. septembru, ko je ruski predsednik Vladimir Putin razglasil delno mobilizacijo, je ta končana, so sporočili v Moskvi. V tem času so k orožju vpoklicali dodatnih 300.000 Rusov in jih od teh 82.000 že napotili na vojno območje v Ukrajini, poslej pa bodo sprejemali le še prostovoljce, je dejal obrambni minister Sergej Šojgu. Vseeno ni čisto gotovo, da nadaljnje mobilizacije, pred katero so v tujino zbežali številni Rusi, ne bo. Za njen formalni konec bi moral odlok o tem podpisati Putin, ki pa je dejal, da se bo posvetoval s pravniki.

Za preklic vabila Putinu

Mobilizacija je bila ena od odločitev ob ruskem stopnjevanju vojne v Ukrajini, ki kaže na krepitev linije vojaških jastrebov in nacionalistov. Še ena takšna odločitev so raketni napadi, ki so bili v ponedeljek spet izdatni. Rakete so padle tudi na Kijev, kjer so štiri petine mesta začasno ostale brez vode, marsikje so bili brez elektrike. Tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva Oleg Nikolenko je dejal, da so Putinove »roke krvave«, saj je oktobra priznal, da je osebno ukazal raketne napade na Ukrajino – takrat je dejal, da je to odgovor na napad na Krimski most. Nikolenko je povedal, da bi zato morali preklicati vabilo Putinu na vrh skupine G20 v Indoneziji sredi novembra.

Pentagon potrdil nadzor v Ukrajini

Rusija je v soboto tudi sporočila, da za zdaj ustavlja svoje sodelovanje v dogovoru, ki je omogočil izvoz ukrajinskega žita. V Kremlju trdijo, da je to odgovor na napade z droni na ruske ladje v Sevastopolu na polotoku Krim, ki jih je po njihovih trditvah izvedla Ukrajina, s pomočjo britanskih specialcev. Ameriško obrambno ministrstvo je sporočilo, da je po njegovi oceni tam res prišlo do eksplozij, več pa o tem ni povedalo. Kljub ruski napovedi so včeraj iz dveh ukrajinskih pristanišč izplule tri ladje z ukrajinskim žitom, diplomatska prizadevanja, da dogovor ne bi padel v vodo, pa je spet sprožil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan.

Na pogovoru z novinarji je predstavnik Pentagona v ponedeljek tudi potrdil, da predstavniki ameriškega obrambnega ministrstva v Ukrajini nadzirajo poti in uporabo orožja, ki ga donirajo ZDA, da ne bi končalo v »napačnih rokah«. Objava je verjetno namenjena pomirjanju glasov v ameriškem kongresu, kjer so nekateri republikanci in demokrati kritizirali politiko Bele hiše glede nadzora nad izdatno pomočjo v orožju, namenjeno Ukrajini.