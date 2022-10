Lista kandidatov ne izpolnjuje zakonskih pogojev, ker ni bila določena po postopku, kot ga zahteva zakon, torej v skladu s pravili stranke in s tajnim glasovanjem. »Imamo ironično situacijo, ko je postopek sicer potekal v skladu s pravili stranke, vendar pravila stranke ne določajo tajnega glasovanja,« je dejal predsednik komisije Miloš Senčur.

Po njegovih besedah iz prakse ustavnega in upravnega sodišča izhaja, da gre v takem primeru za vsebinsko pomanjkljivost, ki se je ne da naknadno odpraviti, in ki nalaga občinski volilni komisiji, da tako kandidaturo izloči. Rok za pritožbo je 48 ur, ne glede na praznike in dela proste dni, saj ima v času volitev upravno sodišče dežurno službo. Sodišče mora odločiti v 48 urah po prejetju pritožbe, je še pojasnil Senčur.

Preostale kandidature za župana in člane občinskega sveta je volilna komisija potrdila. Zavrnila pa je 25 kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti. V Kopru je še šest županskih kandidatov. LAB in Gibanje Svoboda predlagata aktualnega župana Aleša Bržana, ki ga podpira še stranka Oljka. Za stranko Zaupanje kandidira Peter Bolčič, za SDS Igor Colja, za Levico Alan Medveš, za stranko Koper je naš Boris Popovič in za SD Jadranka Šturm Kocjan.