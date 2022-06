Grah Whatmough na seji programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ni mogel zagotoviti, ali bo Greblo sodeloval pri pogajanjih s koordinacijo novinarskih sindikatov zavoda o njihovih stavkovnih zahtevah.

Laurenčič brez soglasja

Programski svet RTVS danes ni dal predhodnega soglasja k predlogu generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, da za direktorja Televizije Slovenija imenuje športnega novinarja v zavodu Urbana Laurenčiča. Da bi bilo soglasje podano, bi moralo za glasovati vsaj 15 članov 29-članskega sveta, a se jih je tako odločilo le sedem.

Laurenčič, katerega prijava na vnovični razpis je bila od treh edina primerna za obravnavo, bi se v primeru imenovanja za direktorja Televizije Slovenija (TVS) zgledoval po sedmih uredniških vrednotah britanskega BBC, kjer je na prvem mestu zaupanje javnosti. Postavil bi jasne vrednote pri informiranju in izražanju mnenj, v programu dela in viziji razvoja pa je poudaril tudi pomen vlaganj v produkcijske zmogljivosti.

Vzpostavil bi dobro sodelovanje z generalnim direktorjem, kar se mu zdi nujno potrebno. Zavzemal bi se za to, da bi si programi pomagali in sodelovali med seboj. Možnosti za prepletanje vsebin je ogromno, je prepričan.

Poudaril je, da se dobro zaveda, kaj je osnovni namen nacionalke. Nasprotuje vplivom politike in kapitala na novinarje. Izrazil je tudi željo, da bi imel z zaposlenimi dobre odnose.

V nadaljevanju je odgovarjal na vprašanja programskih svetnikov. Ob vprašanju Slavka Kmetiča, ali podpira stavko koordinacije novinarskih sindikatov zavoda, je obžaloval, da so razmere pripeljale do stavke. Ocenil je, da bi bil lahko vezni člen med vodstvom in Koordinacijo novinarskih sindikatov.

Na vprašanje Ivana Štuheca glede koalicijskega predloga sprememb zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) je odgovoril, da bo delovanje zavoda in televizije lažje, če bodo sprejete spremembe v prid RTVS. Matevžu Tomšiču, ki je spraševal o integriteti novinarjev RTVS, pa je odgovoril, da integriteta med drugim pomeni poštenost in trdnost stališč. Integriteto lahko zvišajo le skupaj, je prepričan.

»Štefančič je edini, ki lahko vodi Studio City«

Leon Oblak ga je vprašal, ali meni, da je Marcel Štefančič edini, ki lahko vodi televizijsko oddajo Studio City. Po Laurenčičevi oceni je Štefančič profiliran novinar, kritičen do vseh političnih smeri. »Je oče te oddaje in lahko jo vodi le on,« je prepričan.

Na vprašanje predstavnika zaposlenih v svetu Gregorja Drnovška glede ukinjenih informativnih oddaj pa je dejal, da bi se bilo treba temeljito pogovoriti o tem, kakšne oddaje si želijo imeti. Temu bi potem sledila odločitev za morebitno vrnitev katere od oddaj na spored.

TVS je brez direktorja s polnimi pooblastili vse od razrešitve Natalije Gorščak avgusta lani.