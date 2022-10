Obseg proizvodnje je bil avgusta za 1,5 odstotka večji kot julija, ko je bil zabeležen 0,2-odstotni padec. Največja rast je bila dosežena v storitvenih dejavnostih (3,2-odstotna), najnižja pa v gradbeništvu, kjer je bila 0,9-odstotna. V industriji je bila mesečna rast pri 1,2 odstotka, v trgovini pa se je obseg proizvodnje povečal za odstotek.

V primerjavi z lanskim avgustom je bil obseg proizvodnje avgusta letos večji za 8,7 odstotka. Najbolj se je zvišal v gradbeništvu, za 30,2 odstotka. Sledile so storitvene dejavnosti, kjer se je obseg proizvodnje povečal za 8,2 odstotka. V trgovini je bil na letni ravni obseg proizvodnje višji za 7,3 odstotka, v industriji za 4,8 odstotka.

V primerjavi s prvimi osmimi meseci lani je bil obseg proizvodnje večji za 10,4 odstotka. Tudi v tem obdobju se je najbolj zvišal v gradbeništvu, za 25,4 odstotka, in storitvenih dejavnostih, za 16 odstotkov. V trgovini se je med januarjem in avgustom obseg proizvodnje povečal za 8,3 odstotka, v industriji pa za 3,9 odstotka.

Prodaja v trgovinah in storitvenih dejavnostih znova zrasla

Skupni obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil avgusta za dva odstotka večji kot mesec prej. V storitvenih dejavnostih se je obseg prodaje povečal za 3,2 odstotka, v trgovini pa za odstotek. Med storitvenimi dejavnostmi se je obseg prodaje najbolj povečal v prometu in skladiščenju (za 4,3 odstotka) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 4 odstotke). Najbolj se je zmanjšal v poslovanju z nepremičninami (za 2,1 odstotka), upadel pa je tudi v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,2 odstotka), strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 0,9 odstotka) in gostinstvu (za 0,4 odstotka).

V primerjavi z avgustom lani je bil skupni obseg prodaje večji za 7,8 odstotka. V storitvenih dejavnostih se je medletno povečal za 8,2 odstotka, v trgovini za 7,3 odstotka. Povečal se je v petih od šestih skupin storitvenih dejavnosti, najbolj v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 15,8 odstotka). Sledile so strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (rast za 15,4 odstotka), gostinstvo (za 14,6 odstotka), promet in skladiščenje (za 12,6 odstotka) ter poslovanje z nepremičninami (za 1,1 odstotka). Zmanjšal se je samo v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 5,9 odstotka).

V prvih osmih mesecih leta je bil skupni obseg prodaje za 13,1 odstotka večji kot v enakem obdobju lani. Rast v storitvenih dejavnostih je bila 16-odstotna, v trgovini pa 8,3-odstotna. Obseg prodaje je zrasel v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najizraziteje v gostinstvu (za 78,9 odstotka).