Septembra se je realni prihodek od prodaje v trgovini z motornimi gorivi glede na avgust znižal za 4,3 odstotka. V trgovini z živili je bil prihodek nižji za 1,2 odstotka, medtem ko se je v trgovini z neživili zvišal za 0,9 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad.

V medletni primerjavi se je realni prihodek v trgovini z motornimi gorivi zvišal za 66,7 odstotka. Brez motornih goriv je bil medtem prihodek višji za 2,1 odstotka. V trgovini z neživili se je zvišal za 5,8 odstotka, v trgovini z živili pa znižal 2,7 odstotka.

V letošnjih prvih devetih mesecih je bil realni prihodek od prodaje za 26,2 odstotka višji kot v enakem obdobju lani, brez trgovine z motornimi gorivi pa je bila rast 4,2-odstotna. V trgovini z motornimi gorivi se je prihodek zvišal za 78,5 odstotka, v trgovini z neživili za 8,7 odstotka, v trgovini z živili pa je bil za 1,2 odstotka nižji.

Realni prihodek od prodaje in popravil motornih vozil se je po dveh mesecih rasti na mesečni ravni tokrat nekoliko znižal, in sicer za 0,4 odstotka. V medletni primerjavi se je znižal za 3,9 odstotka, v primerjavi z enakim obdobjem lani je bil nižji tudi v prvih devetih letošnjih mesecih skupaj, in sicer za 6,6 odstotka.