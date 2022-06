Raziskavo je za družbo Mastercard Slovenija znova izvedla raziskovalna agencija Mediana, in sicer na vzorcu 1000 uporabnikov bančnih storitev, starih med 18 in 55 let, so pri Mastercardu pojasnili v sporočilu za javnost.

Dobri dve tretjini oz. 68 odstotkov vprašanih je v preteklem mesecu opravilo spletni nakup in dodatnih 19 odstotkov je to storilo v zadnjih treh mesecih. Medtem se je delež anketiranih, ki so v zadnjem letu opravili vsaj en nakup prek spleta, v primerjavi z 2021 podvojil s treh na šest odstotkov.

Več kot 60 odstotkov sodelujočih v raziskavi prek spleta nakupuje v enaki meri kot pred epidemijo.

Kot so izpostavili pri Mastercardu, se vse več Slovencev odloča za nakupovanje v slovenskih spletnih trgovinah. Medtem ko je lani 36 odstotkov vprašanih odgovorilo, da pogosteje izberejo slovensko trgovino, se je letos ta delež povzpel na 45 odstotkov. Ob tem se je z 22 na 18 odstotkov znižal delež tistih, ki pogosteje nakupujejo v tujih spletnih trgovinah.

Največ, 56 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da prek spleta večinoma kupujejo oblačila. Sledijo gospodinjski aparati (40 odstotkov) in elektronske naprave (39 odstotkov). Nakupi za potovanja in prosti čas so z 19 odstotki medtem že skoraj dosegli raven potrošnje iz časov pred epidemijo, kar v Mastercardu pripisujejo odpravi nekaterih strožjih epidemioloških ukrepov.

V tujih spletnih trgovinah slovenski potrošniki pogosteje kot v slovenskih posegajo po izdelkih in storitvah, vezanih na potovanja ter investicijske storitve.

Letos se je nekoliko povečal delež ljudi, ki so spletne nakupe potrjevali z mobilnim telefonom. Znašal je 49 odstotkov, medtem ko je leto prej 43 odstotkov, leta 2020 pa 35 odstotkov.

Na račun odprave epidemioloških ukrepov se je bistveno povečalo tudi število Slovencev, ki potujejo v tujino, in sicer s 43 odstotkov leta 2021 na 63 odstotkov. Opazno večji kot pred epidemijo je tudi delež vprašanih, ki načrtujejo potovanje v naslednjih šestih mesecih. Letos je znašal 66 odstotkov, leta 2017 52 odstotkov, leta 2015 pa 49 odstotkov, še izhaja iz raziskave Masterindex.