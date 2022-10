»V družbi Dars smo zaradi energetske krize sprejeli usmerjene ukrepe, s katerimi aktivno delujemo v smeri njene blažitve,« so zapisali v današnjem sporočilu. Do nadaljnjega tako ne bodo več razsvetljevali priključkov na avtoceste in hitre ceste ter odprte trase avtoceste. Na ostalih odsekih, kjer pa je to predpisano - predori, avtocestni razcepi, kanalizirana križišča in počivališča -, pa bodo razsvetljavo tako po moči kot času trajanja prilagodili minimalnim predpisanim zahtevam. Osvetljevanje zunanjih površin na avtocestnih vzdrževalnih bazah Darsa bodo vklopili le po potrebi.

Z ukrepi, ki veljajo do preklica, bo Dars na račun cestne razsvetljave zmanjšal porabo električne energije in na letni ravni prihranil približno 2000 MWh električne energije, kar predstavlja desetino celotne porabe električne energije družbe. »S sprejetimi ukrepi Dars sledi uredbi Sveta o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki jo je Evropska unija sprejela z namenom ublažitve učinkov visokih cen energije in narekuje zmanjšanje bruto porabe električne energije za 10 odstotkov,« so povedali na Darsu.

Zagotovili so, da ukrep, za katere je Dars pridobil tudi predhodno pozitivno mnenje ministrstva za infrastrukturo, ne bodo v ničemer vplivali na zagotavljanje osvetlitve cestne infrastrukture, ki jo določajo področni predpisi. »Dars bo tako tudi z izvajanjem predstavljenih ukrepov še naprej zadostil vsem zakonskim predpisom glede osvetljevanja cestne infrastrukture,« so še zapisali.