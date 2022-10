»Od HSE smo dobili komercialno obvestilo, da se Teš 6 izključi iz omrežja, saj so cene električne energije na trgu nekoliko padle. Trenutno je v Sloveniji dovolj vode in vetra, kar pomeni, da je tudi dovolj elektrike,« je za STA danes povedal direktor Teša Mitja Tašler.

Po njegovi oceni je takšna odločitev smotrna, saj premoga primanjkuje in ga je zato treba prihraniti za krizne zimske mesece, ko bodo tudi potrebe po električni energiji višje.

V Tešu so za spletno izdajo časnika Finance povedali, da Premogovnik Velenje zaradi tehničnih težav ne zagotavlja dovolj premoga. »Gre za preventivni izklop, da se kopiči energent. Premogovnik Velenje nam v tem trenutku ne zagotavlja pogodbenih obveznosti. Elektriko, ki bi jo sicer proizvedli, bo treba nadomestiti na trgu, trenutno so cene relativno ugodne. Če bodo ugodne razmere na trgu, bo izklop trajal dlje,« so časniku povedali v družbi.

Dodali so, da bodo za namene ogrevanja lokalnih skupnosti zagnali plinska bloka, kot energent pa večinoma uporabljali ekstra lahko kurilno olje.

Teš bi moral imeti v času remonta Nuklearne elektarne Krško (Nek), ki traja od 1. oktobra do 2. novembra, osrednjo vlogo pri domači oskrbi z elektriko. Finance navajajo, da bo treba v času, ko ne bosta delovala ne Teš ne Nek, približno 75-odstotkov elektrike uvoziti.