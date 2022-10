V začetku tega meseca je takrat še neznani storilec v telefonskem pogovoru lažno prepričal starejšo oškodovanko, da je kriminalist oziroma pooblaščena uradna oseba in da potrebuje njeno pomoč pri preiskavi kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete. V nadaljevanju je oškodovanka s storilcem odšla na eno od bank na Ajdovskem in dvignila določeno vsoto gotovine ter jo izročila neznancu. Slednjemu znesek očitno ni bil dovolj in jo je ponovno prepričal, da sta odšla na drugo banko na Goriškem z namenom dviga večje vsote gotovine.

To mu ni uspelo, saj je oškodovanka pred poslopjem banke zahtevala naj jo odpelje domov, kar je tudi storil. Na njeno zahtevo, naj ji za izročeni denar izda potrdilo, ji je zgolj obljubil, da ji bo prejeti denar vrnil, a tega ni storil in se je kmalu zatem za njim izgubila vsakršna sled. Oškodovanka je primer prijavila policiji.

Osumljenca so obravnavali za ista kazniva dejanja tudi drugod po državi

Policisti so ugotovili, da je teh kaznivih dejanj utemeljeno osumljen 45-letni moški, ki so ga konec tedna izsledili na območju Policijske uprave Celje, kjer so mu odvzeli prostost in nato privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Murski Soboti, ki je zanj odredil pripor. Osumljenca so obravnavali za ista kazniva dejanja tudi na drugih območjih v državi.

Zoper 45-letnega osumljenca bodo podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo v Novi Gorici zaradi utemeljenega suma goljufije in lažnega izdajanja za uradno osebo. Kljub temu pa še vedno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in drugimi aktivnostmi z namenom razjasnitve vseh okoliščin kaznivega dejanja.

V zvezi s tem pozivajo morebitne oškodovance, ki enakih ali podobnih dejanj niso naznanili policiji, da to storijo čim prej in pokličejo 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Posebej opozarjajo na previdnost pri tovrstnih poskusih goljufij in lažnega predstavljanja. Ko so občani v dvomih, ali gre za lažno izdajanje za policiste, lahko to preverijo s klicem na zgoraj navedene telefonske številke policije.