Kot je razvidno iz analize v torek objavljenih podatkov kitajske vlade, ki so jo pripravili pri ameriškem Bloombergu, so javnofinančni prihodki na Kitajskem med januarjem in koncem septembra upadli za 6,6 odstotka na 15.300 milijard juanov.

Odhodki so medtem porasli za 6,2 odstotka na 19.400 milijard juanov, pri čemer so jih najbolj spodbudile državne infrastrukturne investicije, katerih namen je spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest, je številke povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajsko gospodarstvo se je v tretjem četrtletju na letni ravni okrepilo za 3,9 odstotka, kar je nad pričakovanji stroke. A trgi so nezaupljivi. Juan se sooča z depreciacijo, delnice na borzi v Hongkongu pa beležijo najnižje ravni po svetovni finančni krizi. Ob tem se država sooča z nepremičninsko krizo brez primere, pri čemer nepremičninski sektor predstavlja več kot četrtino kitajskega bruto domačega proizvoda.

Medtem pa je nov centralni komite pred dnevi odločil, da bo kitajski predsednik Xi Jinping še naprej generalni sekretar kitajske komunistične partije, s čimer je ta nastopil nov, že tretji petletni mandat na funkciji.

Zaradi covida motnje v največji svetovni tovarni iphonov na svetu

Na Kitajskem je zaradi covida-19 še naprej omejeno gibanje milijonov ljudi, občasni izbruhi okužb z novim koronavirusom so po vsej državi povzročili zaprtje številnih podjetij, med drugim so nastale tudi motnje v proizvodnji v največji svetovni tovarni telefonov iPhone. Neuradno naj bi bilo tam okuženih več deset tisoč ljudi, kar pa v podjetju zanikajo.

Do izbruha okužb je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP prišlo v tovarni v mestu Zhengzhou, ki je največji proizvajalec iphonov na svetu in zaposluje 300.000 ljudi. V podjetju Foxconn Technology Group, ki upravlja obrat, so širjenje virusa danes potrdili, a zagotovili, da sta delovanje in proizvodnja razmeroma stabilna.

»Zdravstveni in varnostni ukrepi za zaposlene se ohranjajo,« so dejali v tajvanskem proizvajalcu elektronike in zanikali navedbe, da je okuženih več deset tisoč zaposlenih. »Poslovni obeti za tekoče poslovno četrtletje ostajajo nespremenjeni,« so še pojasnili.

Kitajska kot zadnje večje svetovno gospodarstvo vztraja pri ničelni toleranci do covida. Da bi omejila širjenje virusa, še vedno izvaja množična testiranja in odreja dolgotrajne karantene. Ker pa se virus v zadnjih mesecih hitro spreminja in ga ni mogoče kar tako ustaviti, so mnogi nezadovoljni, prihaja tudi do sicer redkih protestov.