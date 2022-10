Po besedah Susanne Schneider, večinske lastnice in investitorke podjetja Termotehnika, so se za združitev dveh podjetij odločili zaradi močnejšega nastopa na trgu in večjega nabora izdelkov. Že nekaj časa so namreč iskali podjetje z enakimi vrednotami, kar so našli prav v podjetju Mago, specializiranem za ogrevalno, hladilno in solarno tehniko, ki je bil v lasti Roberta Reganzina iz Italije. ​Susanne Schneider, ki sicer prihaja iz Avstrijskega podjetja ODS, je razjasnila, da so se te poteze lotili prav zato, ker že imajo izkušnje z združitvijo dveh podjetij. Po prevzemu Termotehnike leta 2011 ima namreč od leta 2012 v solastništvu še podjetje Petrokov, ki se na hrvaškem trgu ukvarja s prodajo opreme za gretje, hlajenje in sanitarije. Združevanje je potekalo na več ravneh; od sistema in programov do nabora izdelkov in vlaganja v kader, kar je še posebno pomembno.

Solastnica in direktorica podjetij Termotehnika in Petrokov ​Simona Zavratnik je vključena v Termotehniko že od leta 2011 in budno spremlja njen razvoj. Po njenih besedah je bilo podjetje leta 2011 v resni krizi, a so ga s sanacijo in stabilizacijo uspeli okrepiti, leta 2019 so pripeljali še novega direktorja Mateja Cvetka, ki skrbi za rast. Podjetje stremi k dolgoročnemu delovanju, kar pa se lahko po besedah Zavratnikove zgodi le z naložbami in nenehnim vlaganjem v kader.

Pod vodstvom ​Mateja Cvetka, ki se je Termotehniki pridružil v fazi rasti, je dobro usklajena ekipa v zadnjih letih uspela pospešiti rast in razvoj. Od začetka njegovega vodenja so v letu 2019 prenovili poslovno enoto v Ljubljani, v letu 2020 so preselili poslovni enoti v Celju in Mariboru, lani so prenovili poslovno enoto in sedež podjetja v Novem mestu. Letos so se uspeli dogovoriti za združitev s podjetjem Mago, kar bo omogočilo razširitev trga na zahodni del države. Matej Cvetek je izjemno ponosen, da se je pridružil podjetju, katerega lastniki so pripravljeni investirati v razvoj podjetja in v zaposlene, brez katerih uspeh ne bi bil mogoč.