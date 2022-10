Prelom ali že videno?

Predsedniške volitve so se iztekle v skladu z napovedmi – da bomo dobili novega predsednika republike, bo treba v drugi krog, tako kot pred petimi in desetimi leti, pa leta 2007 in 2002. Pomenljiva novica, ki takoj pade v oči, je, da mobilizacije volilcev, ki smo ji bili priča pred šestimi meseci, ni bilo, saj je bila volilna udeležba na ravni preteklih predsedniških volitev. Tudi tokrat manj kot polovice Slovenije ni zanimalo, kdo bo predsednik republike.