»Staro mestno jedro je lepše, Ljubljana ima nov nogometni stadion, športno dvorano in še nekaj drugih športnih objektov, obnovljena je Cukrarna, narisanih je bilo veliko kolesarskih stez, zgrajen je bil Fabianijev in še nekaj manjših mostov čez Ljubljanico. Mestne storitve - od pobiranja smeti do lekarniške ponudbe - delujejo,« so v Zboru za republiko navedli v sporočilu za javnost. Toda nobenega večjega in pomembnejšega problema mesto po njihovih navedbah ni rešilo.

»Veliko je bilo ukvarjanja z detajli, nekaj projektov je bilo tudi večjih, a noben od teh ni bil dokončno urejen. Kompleks Stožice je tudi po 12 letih z nedokončanim trgovskim delom v sramoto mestu. Je tudi neposredni krivec za propadanje Plečnikovega stadiona, ki od takrat nima prave funkcije,« so opozorili.

Javni promet enak kot pred 50 leti

Glede prometne ureditve so denimo izpostavili nedokončano štajersko vpadnico in težave z drugim mestnim obročem s po njihovih navedbah preozkim Fabianijevim mostom. »Promet iz mesta odrivajo na obvoznico, ta pa je ostala dvopasovna, kot je bila zgrajena. Zamujena je bila priložnost, da se z večjo garažno hišo Kongresni trg reši problem parkiranja v centru. Javni potniški promet je približno tak in s takimi linijami kot v 70. letih, le potovalni časi so zaradi novih ovir in obvozov daljši. Vodna zajetja in kanalizacija so tudi iz tistih časov,« so navedli.

Županstvo je po njihovem mnenju sistematično dovoljevalo pretiravanje v zgoščevanju mesta. Opozarjajo tudi, da mesto nima mestne bolnišnice, da so domovi za starejše prepolni, da pa ima monopolnega prodajalca zdravil, zaradi katerega jih meščani preplačujejo.

»Ljubljančani pravijo, da vsi politiki kradejo, ampak župan Janković pa tudi kaj naredi. Po štirih mandatih vidimo, kaj zmore in česa ne. Veliko je bilo kozmetike, preveč poslov za prijatelje, premajhne pa so bile ambicije za spopadanje z bistvenimi problemi mesta,« so prepričani v Zboru za republiko. Zato menijo, da je čas za zamenjavo županske ekipe, » da se poveča ambicija, da Ljubljana postane moderna srednjeevropska prestolnica, katere prva skrb je, da se v mestu lahko uspešno dela in zdravo živi«.