V soboto se je Festival stripa Tinta sklenil s sejmom in drugimi dogodki v Kinu Šiška, podelili so tudi festivalske nagrade, imenovane zlatirepci. Zlatirepca za najboljši domači strip za odrasle je prejela knjiga Slovenski klasiki v stripu 2 avtorja Tomaža Lavriča, zlatirepca za najboljši domači strip za otroke in mlade pa Lahko noč, sine: 7 pravljic v stripu striparja Izarja Lunačka. Žirija, ki so jo sestavljali Iztok Sitar, Matej Stupica in Veronika Šoster, je menila, da je Tomaž Lavrič s stotimi stripovskimi prevodi esencialnih del slovenske kulture vnovič izkazal svojo pestrost in obvladovanje raznolikosti ter mojstrskost v razumevanju stripa. V velikem časovnem razponu se je z enako vnemo lotil tako popkulture kot starodavnega ljudskega izročila. Izar Lunaček pa je v svojih stripovskih pravljicah navdušil z duhovito, igrivo in živo improvizacijo izmišljanja ter pripovedovanja, barvno svobodo in izvirnim oblikovanjem likov v stripu.

Ob tej priložnosti so podelili še nagrado za najboljši prevod stripa za otroke in mlade. Prejel jo je Lunaček za prevod dela Vampirček gre v šolo francoskega avtorja Joanna Sfarja. Za najboljši prevod stripa za odrasle pa je šla nagrada Katji Šaopnjić, in sicer za prevod stripa Blast 2. – Apokalipsa po svetem Jackyju francoskega avtorja Manuja Larceneta. Zlatirepce je koproducent festivala, Zavod Stripolis, letos podelil četrtič, prihodnje leto pa se obetajo spremembe, saj naj bi nagrade odslej podeljevalo nastajajoče Društvo slovenskega stripa.