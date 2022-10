Nagrado Oblikovanje leta v okviru slovenskih nagrad za oblikovanje podeljuje strokovna žirija izdelkom, ki so nastali v obdobju zadnjega leta ter po oblikovalskih kriterijih predstavljajo izrazit presežek in odličnost na področju produktnega oblikovanja v Sloveniji. Podeljuje se v okviru vsakoletnega dogodka, ki si prizadeva za promocijo slovenske oblikovalske dejavnosti ter dvig njenega ugleda v splošni javnosti. Elan je za svoje oblikovanje prejel nagrado za najboljše oblikovalske dosežke v preteklem letu na področju produktnega oblikovanja za smuči Ripstick Tour 104.

»Pri snovanju novih izdelkov je uporabniška izkušnja vedno v središču razvoja. Pri razvoju nove smuči Ripstick Tour 104 smo združili Elanove dolgoletne izkušnje z našim ambasadorjem in pionirjem smučanja prostega sloga – Glenom Plakeom, kar je v sam oblikovalski proces vneslo dodatno dinamiko,« je obrazložil vodja oblikovanja Luka Bassanese. »Ripstick Tour 104 s svojo lahko leseno sredico in karbonsko konstrukcijo dosega tisto, k čemer stremimo pri razvoju sodobnih turnih smuči, gre pa za popolno kombinacijo dinamike za prosto smučanje ter agilnosti za turne pustolovščine,« pa je glede konstrukcije povedal razvojni konstruktor in vodja razvojnih projektov Matej Božičnik.

Elan je sicer nagrado Oblikovanje leta prejel že leta 2017 za smuči Ibex 84 Tactix ter častno priznanje žirije za smuči Amphibio 14 leta 2011 in smuči SLX Fusion leta 2013, v skupini Elan pa je to nagrado lani prejela jadrnica GT6 in letos jadrnica Elan E6. »Vesela sem, da stroka prepoznava Elanovo premišljeno, dolgoročno vlaganje v dizajn. To se izkazuje v vrhunskih izdelkih, kakršne so tudi smuči Ripstick Tour 104, katere so v začetku leta že prejele mednarodno nagrado RedDot Design Award,« je še dodala produktna vodja Klarisa Veselič.

Festival Mesec oblikovanja je izvirna platforma za kritično vrednotenje, promoviranje in identificiranje pomembnih dosežkov na področju oblikovanja v Sloveniji, regiji in širše. S svojimi aktivnostmi proaktivno spodbujajo razvoj kreativnih industrij in povezovanja z gospodarstvom s poudarkom na produktnem oblikovanju.