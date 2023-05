Kot je povedal podpredsednik skupine Elan in direktor športne divizije Leon Korošec, ima Elan že 78 let zgodovine pri razvoju in proizvodnji smuči. V zadnjih letih pa svojo bogato tradicijo širi tudi na proizvodnjo drugih športnih izdelkov, tudi koles. Zimske sezone postajajo vse krajše, zato je pomembna Elanova prisotnost tudi v ostalih športih in gorski centri običajno v poletnem času ponujajo kolesarske aktivnosti.

Direktor komerciale v Elanu Matjaž Meglič je pojasnil, da so se za program kolesarstva odločili, ker se sklada s postavljeno strategijo razvoja blagovne znamke. »Vidimo, da naslavljamo istega potrošnika, v istem okolju, s trajnostnim in zdravim načinom življenja in s preživljanjem lepih trenutkov v naravi tako s smučmi kot s kolesi,« je dejal Meglič in dodal, da s tem širijo blagovno znamko na vse letne čase.

Hkrati v Elanu poudarjajo trajnostno komponento. »Naša želja in vizija, h kateri želimo prispevati kot podjetje in blagovna znamka, je, da električna kolesa v gorskem okolju nadomestijo motorne oblike prevoza,« je izpostavil Korošec. Električna kolesa lahko tudi turistom v Kranjski Gori, v Bohinju ali na Bledu omogočajo, da se cel teden ne usedejo v avto in območje raziskujejo s kolesom.

Nova kolekcija prilagojena gorskemu alpskemu svetu

Elan je s svojo blagovno znamko v svet koles za freeride vstopil že leta 2003, novi program koles pa se osredotoča predvsem na okolja, kjer je Elan že prisoten in dobro prepoznaven, to je predvsem na alpska in predalpska območja. Kot je povedal produktni vodja za kolesa Matija Rimahazi, je kolekcija klasičnih in električnih koles prilagojena gorskemu alpskemu svetu, s produkti pa naslavljajo vse od začetnikov do naprednejših uporabnikov.

Pri električnih kolesih so razvili dva modela, in sicer enega za zahtevnejše uporabnike, ki iščejo agilno kolo, ki je zanesljivo na spustih, hkrati pa omogoča hitro vzpenjanje, ter drugega, ki je s sprednjem vzmetenjem, vsestranskostjo, vzdržljivostjo in enostavno uporabo namenjen najširšemu spektru uporabnikov. Ključno je, da so vse komponente prilagojene e-kolesu, kar pomeni lažjo uporabo in manj vzdrževanja. Cena e-koles se bo gibala od 4000 do 7000, klasičnih koles pa od 800 do 2800 evrov.

Medtem ko je Elan s svojim zimskim programom globalni igralec, bo s programom koles na trg vstopil regionalno, najprej na slovensko tržišče, potem pa na sosednje trge oziroma na območje Alp. Klasična kolesa so letos že na voljo, prihodnje leto pa pridejo v prodajo tudi e-kolesa. Kot je napovedal Meglič, na trg ne bodo vstopili klasično, preko sejmov in prezentacij, temveč bodo stik s potrošniki gradili s testnimi izkušnjami prek demo centrov in izposojevalnic.

Predstavitev podprli tudi Elanovi ambasadorji

Na današnji predstavitvi koles so sodelovali Elanovi ambasadorji Bojan Križaj, Filip Flisar, Tim Mastnak, Vid Baruca in Ana Pišot. Kot je izpostavil Križaj, je vesel razširitve Elanove ponudbe. Prepričan je, da gre za kolekcijo za širši krog ljudi, ki uživajo v rekreativnem kolesarstvu, in da je Elan vstopil v pravo tržno nišo.

Po lansiranju novih programov v Elanu o morebitnem vstopu v še kakšen šport ne razmišljajo. »Gremo korak za korakom in mislim, da je pravilno, da gledamo najprej na naše nosilne programe, ki so naše jedro in srce, da v prvi vrsti skrbimo za to, da smo vodilni ponudnik in proizvajalec zimske športne opreme ter da pravilno postavimo na trg nove programe vodnih športov in kolesarstva. To je kar velik zalogaj za naslednje srednjeročne obdobje,« je dejal Korošec.

Za vstop v nove segmente so potrebovali nova znanja, tako se je Elan v zadnjih letih tudi kadrovsko okrepil in v skupini je sedaj okoli 900 zaposlenih. Po lanskem uspešnem poslovanju računajo na podobno ali celo boljše poslovanje tudi v letošnjem letu, in to kljub temu da letošnja zimska sezona po snežnih razmerah ni bila tako dobra kot lanska. »To se na našem poslovanju vedno nekoliko pozna, ampak se je potem v drugi polovici sezone situacija močno popravila in z novimi naročili za smuči smo zadovoljni,« je povedal Korošec.