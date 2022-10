»Videti je, da smo lansko jesen videli le ogrevanje pred dejanskimi izzivi, ki smo jim priča letos,« je dejal predsednik strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije Srečko Bukovec. Na začetku jeseni se spet kopičijo zaskrbljujoče novice, je dodal in povedal, da rastejo cene vseh energentov brez izjeme, v povprečju so se od lanskega do letošnjega avgusta zvišale za 78 odstotkov. To že ustavlja podjetja, je opozoril.

Evrsko območje je na poti v recesijo, je opozoril Mrak. Ta bo sicer razmeroma kratka, morda bo trajala prvo polletje 2023, toda vseeno bo recesija. Tudi ZDA so po njegovih besedah blizu temu, medtem ko bo kitajska gospodarska rast prihodnje leto višja kot letos, vendar pa nižja kot prejšnja leta.

Dejan Paravan iz družbe GEN-I je pojasnil, da je Putin po covidu-19 zmanjšal in ne povečal dobavo plina v Evropo. Ob tem pa evropska skladišča niso bila najbolj polna, čeprav je po ogrevalni sezoni značilno, da se ponovno napolnijo. Posledično so cene zemeljskega plina narasle, je dejal in dodal, da je drastično zmanjšanje dobav ob sočasnem upadu proizvodnje električne energije iz nukleark in hidroelektrarn povzročilo grožnjo z zadostnostjo dobav v Evropi. Cene bodo zato še naraščale, je ponovil.