Sporočila referendumov

Negotovosti glede naknadnih zakonodajnih referendumov ni več, čeprav so v SDS, pobudnici referendumov, pred tednom dni zagnali alarm, da zbiranje podpisov ne poteka po pričakovanjih. V SDS so navajali, da jim pred iztekom 35-dnevnega obdobja manjka še okoli 10.000 podpisov, kar ni malo. A da stranki z največjim številom članov ne bi uspelo zbrati podpisov, je bilo malo verjetno. Dvigovanje preplaha je očitno doseglo svoj namen in SDS bo kmalu objavila novico, da so zbrali več kot 40.000 podpisov, kolikor jih je potrebnih za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma. Ob tem v največji opozicijski stranki ne bodo pozabili spomniti, da jim je uspelo kljub vsem težavam, s katerimi so se morali soočati po upravnih enotah in krajevnih uradih, uspeh sam pa da je zaradi tega toliko večji, skorajda gigantskih razsežnosti, ker so pravzaprav zbrali 120.000 podpisov, ker interpelirajo tri zakone – zakon o vladi, zakon o RTV Slovenija in zakon o dolgotrajni oskrbi.