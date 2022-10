Zvone Černač se je na novinarski konferenci pred DZ zahvalil vsem, ki so oddali podpis podpore. »Zbrani podpisi omogočajo volilcem, da bodo lahko na referendumih odločali o škodljivih zakonih, ki jih je sprejela Golobova vlada. Vsi trije zakoni siromašijo ljudi, zato jih je treba na referendumih zavrniti,« je poudaril Černač in dodal, da je treba vladi dati jasen znak, da vodi napačno politiko.Vladi je med drugim očital dvigovanje davkov in uničevanje dobrih odločitev Janševe vlade.

Alenka Jeraj je ljudi pozvala, naj na referendumu glasujejo proti sprejetju novega zakona o RTV Slovenija. Povedala je, da se ne strinjajo s sestavo programskega sveta, saj da je politično usmerjen in izbran. »Zakon o RTV Slovenija je bil sprejet brez vsakršne javne razprave, nekoč smo o posameznih zakonih pred sprejetjem razpravljali več kot pol leta. Kar je ključno v tem novem zakonu, je to, da se gledalcem in poslušalcem jemlje pravica soodločanja o delovanju RTVS. Doslej so lahko predlagali 16 članov programskega sveta, po novem zakonu pa so gledalci in poslušalci iz odločanja popolnoma izključeni,« je dejala.

Grims: Referendum je edina učinkovita oblika omejitve oblasti

Branko Grims se je zahvalil vsem podpornikom stranke SDS, ki so se danes zbrali pred državnim zborom. »Referendum je edina učinkovita oblika omejitve oblasti,« je Grims citiral besede iz knjige pokojnega ustavnega pravnika Lovra Šturma in poudaril, da referendum pravica, ki jo ima Slovenija zagotovljeno po ustavi. »Oblast ima ljudstvo,« je bil jasen in dodal, da je omejevanje referenduma 'vprašljivo' in da to pomeni konec demokracije.

»Danes ljudje že dobro občutijo, kaj pomeni oživljanje socializma, kaj pomeni svoboda in kaj pomeni vlada Roberta Goloba. Inflacija v državi je ponorela,« je bil oster Grims in izpostavil, da je bila Slovenija še ne dolgo nazaj v skupini držav z najnižjo inflacijo, danes pa je med državami, ki imajo najvišjo inflacijo. Kot je dejal, je tudi fiskalni svet opozoril, da so proračunski dokumenti sestavljeni napačno in da gre za »zapravljanje, neproduktivno porabo in vlaganje v stvari, ki ne dajo rezultata«. Po Grimsovih besedah je zaradi prevelikega zapravljanja Golobove vlade revščina med državljani še večja. Ob tem pa vlada, kot je dodal, ustvarja nova ministrstva in »h koritu spravlja tiste, ki jih mora nagraditi«.

Sajovic: Gre za napad na vlado

Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic je v odzivu na vložene podpise stranke SDS povedal, da gre pri tem za napad na vlado, za nerazumevanje in nespoštovanje izida državnozborskih volitev 24. aprila. »Dali so nam mandat za spopad z inflacijo, za spopad z draginjo in energetsko krizo, ne pa za prepire, ovire, nagajanje in politizacijo,« je še povedal Sajovic. Ob tem je izrazil prepričanje, da bodo ljudje na referendumu potrdili vse tri zakone.