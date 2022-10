Gobji bolonjez je fantastičen. Je neverjetno mesnatega okusa in čista resnica je, da se mesa pogreša. Zaradi odlične kombinacije pravih začimb (tu veliko vlogo igrajo timijan, origano in lovorjev list) in gob (suhe gobe, ki jih ponovno navlažite imajo močan in res odlične okus) ter vina (ki poskrbi za močne zemeljske okuse) je ta omaka resnično okusna, bogata in neverjetno okusna. Pa še izgleda nadvse podobna tisti originalni mesni različici.

Ta jed je primerna za vegansko ali vegetarijansko prehranjevanje, a bo zagotovo navdušila tudi vse, ki uživajo v mesni bolonjski omaki, pa si občasno želijo nekaj drugačnega, a vseeno okusnega. Že zaradi cene mesa in okolja se splača vsake toliko izpustiti meso. Ta jed pozitivno navduši vse, ki jo poskusijo.

Glavna zvezda v tej omaki so seveda gobe. Poleg svežih uporabite tudi tudi suhe. Ker so sušene, imajo dosti bolj poln okus in res pomagajo pri krepitvi okusov. Uporabite katere koli sušene gobe ali pa kar mešanico gob. Namesto svežih gob lahko uporabite tudi zamrznjene. Zamrznjene rezinice gob ob začetku kuhanja vzemite ven in pustite, da deset minut počivajo, nato pa uporabite kot sveže. Omaka bo kljub uporabi zamrznjenih gob odlična. Omako lahko pripravite tudi vnaprej in jo nato segrejete. Za kak mesec jo lahko tudi zamrznete.

Najprej pa še nekaj idej za pripravo jedi z gobami:

Kremna gobova omaka s pirejem iz zelene

Krepka gobova juha z blitvo in azijskimi špageti

Piščanec z gobami in rumeno bučo v vinski omaki

Krompirjev golaž s stročjim fižolom in gobami

Še več jedi z gobami poiščite pod oznako gobe.

Še več odličnih in zdravih receptov brž poiščite na http://www.sitfit.si/!

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 2 osebi):

Sestavine za omako:

1 žlica olivnega olja

1 večje ali 2 manjša korenja

1 steblo zelene

1 manjša čebula (lahko tudi šalotka)

sol, poper po okusu (približno 1 manjša žlička soli in 1/2 žličke popra)

1 žlička timijana (ali 2 vejici svežega)

1 žlička suhega origana

2 stroka česna

0,5 dcl rdečega vina

1 žlica suhih gob (neobvezno)

200 g poljubnih svežih gob

0,5 dcl zelenjavne jušne osnove

2 dcl paradižnikove kaše

1 lovorjev list

Ostale sestavine:

150 g rezancev

sol

svež peteršilj za osvežitev in okras

PRIPRAVA

Suhe gobe namočite v 0,5 dcl vroče vode. Sveže pa očistite in narežite. Prav tako očistite in narežite tudi korenje, čebulo in zeleno.

V veliki kozici segrejte olje in na njem prepražite čebulo, zeleno in korenje. Ko se zelenjava zmehča, dodajte česen, origano in timijan ter pražite le toliko, da česen zadiši. Namočene gobe narežite, tekočino pa prihranite za kasneje. K zelenjavi dodajte sveže gobe in kuhajte, da gobe izpustijo svojo tekočino in se le-ta malo pokuha. Nato dodajte vino še in kuhajte 5 minut, da alkohol izpari, ostane pa čudovita aroma. Nato dolijte vodo, v kateri so se namakali jurčki, a pazite, da ne dodate tudi usedline. Dodajte še preostalo zelenjavno osnovo, lovorjev list ter paradižnikovo kašo, malo posolite in popoprajte ter premešajte. Kuhajte na nizki temperaturi vsaj 20 minut, da se okusi prepojijo in omaka zgosti.

Rezance skuhajte po navodilih na embalaži, nato jih odcedite, a prihranite nekaj vode, v kateri so se kuhali.

Omako poskusite ter dosoli in dopoprajte, če je potrebno. V primeru, da se je omaka preveč zgostila, dodajte nekaj vode, v kateri so se kuhale testenine. Nato v omako umešajte rezance in dobro, a nežno premešajte.

Rezance z gobjim bolonjezem servirajte na krožnik, jih po želji okrasite s svežim peteršiljem in takoj postrezite.