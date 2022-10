Ta jed prihaja iz Turčije, kjer se imenuje Cilbir. Originalno je pripravljena s poširanimi jajci, ki so položeni na jogurt, pokapani pa s toplo masleno pomako. Ker poširanje jajc ni za vsakodnevno (bodimo iskreni) packanje, pripravite kar ocvrta jajca. Pripravi se jih hitreje in z manj stresa. Namesto masla lahko uporabite kar olivno olje, ki ga segrejete z mleto papriko, dodate pa še malo kumina, ki celotno jed fantastično odišavi.

Ker so jajca bogata s hranljivimi snovmi, so nasitna, hitro pripravljena in dobra za nas, jih jemo pogosto.

Življenje je res prekratko in nujno je, da se zabavamo vsaj s hrano ter poskušamo nove načine uporabe že znanih sestavin.

Jed sestavljajo trije glavni elementi:

Jajca – Jajca po klasičnem receptu poširajo, lahko pa pripravite tudi ocvrta ali pa mehko kuhana. Vseeno je, kako jih pripravite, nujno je le, da je rumenjak tekoč, da se lepo razlije prek jogurta in naredi vse skupaj enostavno božansko.

Jogurt – Uporabite gostejši tekoč jogurt, najboljše kar grški jogurt. Temu dodajte sveže nariban strok česna – pozor, svež je zelo močan, zato previdno! – ali pa v jogurt umešajte česen v prahu. Po klasičnem receptu v jogurt umešajo še sesekljano meto, koper ali peteršilj. Lahko pa uporabite kar timijan. Da je jed še boljša, ji dodajte še malo fete.

Odišavljena pomaka – V klasičnem receptu uporabijo toplo oz. stopljeno maslo z allepo čilijem. Uporabite maslo ali pa kar olivno olje, v katerega stresite mleto sladko papriko – odlična bi bila tudi mešanica začimb harisa! – in malo kumina (ne kumine, kumin!).

Poleg pa nujno postrezite s katerim koli kruhom, s katerim boste pomazali krožnik do zadnje kapljice.

Ta jed je primerna za zajtrk, kosilo ali celo večerjo. Jed morate pojesti takoj, ko jo pripravite, vnaprej pa lahko popečete pinjole, pripravite olje in jogurtovo omako. Jogurtovo omako pred postrežbo vzemite iz hladilnika toliko prej, da se segreje na sobno temperaturo.

PRIPRAVA

SESTAVINE (za 1 osebo):

Sestavine za jogurtovo omako:

4 žlice grškega jogurta

1 košček fete

2 vejici svežega ali 1/2 suhega timijana (lahko tudi sveža meta, koper, peteršilj)

1/2 žličke suhega česna (lahko tudi 1/4 stroka svežega naribanega česna)

poper in sol po okusu

Sestavine za oljni preliv:

2 žlici (olivnega) olja (lahko tudi košček masla)

1/2 žličke mlete sladke paprike (odlična bi bila tudi harisa)

1/4 žličke kumina (kumin, ne kumina!) (neobvezno)

Ostale sestavine:

2 jajci

košček fete

1 žlica pinjol (neobvezno)

čilijevi kosmiči

sveži timijan

kruh za pomakanje

PRIPRAVA

Če nameravate uporabiti pinjole (ni nujno, dodajo pa hrustljavo teksturo), jih na hitro popecite na suhi ponvi. Popečene prenesite v skledico za kasneje.

V isto ponev kapnite olje (ali maslo). Ko se segreje, dodajte papriko in kumin in dobro premešajte. Kuhajte le minuto ali dve, da se paprika stopi, ne sme se pa prižgati!

V skodelico dajte jogurt, vanj nadrobite feto, dodajte še timijanove lističe in česen ter premešajte. Še malo popoprajte in po potrebi (feta je že slana, zato previdno) dodajte še sol in premešajte.

Jajca ocvrite na nekaj olja (ali masla). Po želji jih lahko tudi spoširate ali pa mehko skuhate.

Na krožnik najprej premažite jogurtovo omako, nanjo položite jajca, pokapajte z oljem, potresite s pinjolami in feto in okrasite s timijanom. Postrezite takoj s kruhom, s katerim pomažite krožnik do čistega! Dober tek!