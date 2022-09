Na sejmu Caffeine Hours 2022, ki bo v Cukrarni v četrtek 6. oktobra in petek 7. oktobra med 15. in 22. uro, se bodo združili domači in tuji oblikovalci, ilustratorji, fotografi, umetniki, ustvarjalci, neodvisni in mikro založniki ter seveda obiskovalci festivala Indigo. Foto: arhiv festivala Indigo