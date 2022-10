Včeraj se je v Kočevju začel dvodnevni gozdarski spektakel, trinajsto državno tekmovanje gozdarskih delavcev Slovenije, ki ga drugič zapored organizira družba Slovenski državni gozdovi (SiDG). Po včerajšnjem prvem tekmovalnem dnevu se bo danes tekmovanje nadaljevalo od 9. pa do 16. ure, ko bodo podelili medalje in priznanja najboljšim. Državno tekmovanje je tudi odskočna deska za nastop na svetovnem prvenstvu.

Letos se je prijavilo sedem ekip s po tremi tekmovalci, sedem posameznikov, ekipi dijakov Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna ter Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor, medtem ko bodo sekači iz Italije, Hrvaške in Srbije nastopili izven konkurence. Včeraj so se tekmovalci pomerili v menjavi verige motorne žage in obračanju letve, kombiniranem rezu ter preciznem rezu na podlagi, danes sledijo še zasek in podžagovanje ter kleščenje kot najbolj atraktivna disciplina. Tekmovanje poteka pod budnim očesom sodnikov, večinoma z Zavoda za gozdove Slovenije, ocenjevali pa bodo hitrost, natančnost in kakovost opravljene preizkušnje. »S takšnimi tekmovanji se v prvi vrsti promovira profesionalno in varno delo v gozdovih. A ne gre le za preverjanje strokovne usposobljenosti gozdarjev, ampak tudi za promocijo gozdarstva in popularizacijo gozdarskega poklica, ki mu želimo vrniti veljavo,« je dejal Matjaž Juvančič, glavni direktor SiDG.

Tekmovanje so obogatili tudi s pestrim spremljevalnim programom, predstavitvijo sodobne gozdarske mehanizacije in opreme ter starih motornih žag. Prikazali bodo, kako iz lesa izdelati kip, obljubljajo tudi aktivnosti za najmlajše.