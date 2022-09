Kriptovalute kot delnice

Trg kriptovalut je zadnjih deset dni v tako imenovani konsolidaciji, kar pomeni, da ni izrazitega trenda, prav tako ni bistvenih gibanj v ceni. V torek se je za nekaj ur zdelo, da je bitcoin izšel iz konsolidacije, ko je v šestih urah pridobil 6,5 odstotka. Vendar je sledil hladen tuš, ki je bil najverjetneje povezan z objavo novice o verjetni sabotaži plinovoda Severni tok 2. Bitcoin je tako izničil celotno apreciacijo cene in v enem dnevu izgubil 9 odstotkov. Po končanih pretresih se je cena ustalila znotraj območja konsolidacije in trenutno trguje pri dobrih 20.000 evrih. Druga najpomembnejša kriptovaluta, ethereum, je v precej podobni situaciji kot bitcoin. Zaenkrat ni opaziti, da bi nadgradnja pustila kratkoročne pozitivne učinke na ceno. Je pa omenjena nadgradnja vzbudila pozornost ameriških regulatorjev, ki bi lahko ethereum zaradi nove ureditve obravnavali kot »security«, kar pomeni, da bi bila podvržena enaki regulaciji kot delnice oziroma drugi tvegani finančni instrumenti. Odgovorni za regulacijo imajo tako časa do februarja, da raziščejo zadevo in predlagajo primerno zakonodajo oziroma regulacijo, ki bi šla tudi širše od samega ethereuma. Osebno menim, da je regulacija, dolgoročno gledano, dobra stvar za trg kriptovalut. Obenem bi dodal, da je dolgoročni potencial ethereuma po nadgradnji izjemen, in v prihodnosti ne bi izključil tako imenovanega »flippeninga«, ko bi ethereum prehitel bitcoin po tržni kapitalizaciji.