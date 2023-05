Z uredbo o trgih kriptosredstev, ki prvič določa pravni okvir na ravni EU za ta sektor, se povečuje in vzpostavlja celovit okvir za izdajatelje in ponudnike storitev, vključno s skladnostjo s pravili o preprečevanju pranja denarja, so navedli na Svetu EU. Nova pravila zajemajo izdajatelje uporabniških žetonov, žetonov, vezanih na sredstva, in tako imenovanih stabilnih kriptokovancev. Zajemajo tudi ponudnike storitev, kot so mesta trgovanja in denarnice, kjer se hranijo kriptosredstva.

Cilj tega zakonodajnega okvira je zaščita vlagateljev in ohranitev finančne stabilnosti, hkrati pa želijo omogočiti tudi inovacije in spodbujanje privlačnosti sektorja kriptosredstev. Uredba, ki jo je Evropski parlament potrdil aprila, bo zdaj objavljena v uradnem listu EU. Veljati bo začela 20 dni po objavi.

Svet EU je poleg tega danes sprejel posodobljena pravila, s katerimi bo unija otežila izogibanje pravilom o preprečevanju pranja denarja s pomočjo kriptosredstev. Uporabo pravil o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, so razširili na prenose kriptosredstev. S tem bodo zagotovili finančno preglednost izmenjav kriptosredstev. Poleg tega bo evropski okvir skladen z najzahtevnejšimi mednarodnimi standardi o izmenjavi kriptosredstev, s čimer bo zagotovljeno, da se ta ne uporabljajo za kriminalne namene.

Nova pravila tudi na področju obdavčevanja

V skladu z novimi pravili, ki bodo prav tako začela veljati 20 dni po objavi v uradnem listu, bodo morali ponudniki storitev v zvezi s kriptosredstvi zbirati določene informacije o pošiljatelju in upravičencu prenosov kriptosredstev, ki jih upravljajo, ne glede na količino prenesenih kriptosredstev. Omogočati pa bodo morali tudi dostop do teh informacij.

Finančni ministri članic EU, med njimi slovenski minister Klemen Boštjančič, pa so na današnjem zasedanju sprejeli še izhodišče za pogajanja s parlamentom glede direktive o sodelovanju na področju obdavčevanja. Spremembe se nanašajo predvsem na poročanje in avtomatično izmenjavo informacij o prihodkih od transakcij s kriptosredstvi in informacij o vnaprejšnjih davčnih stališčih za najbogatejše (premožne) posameznike, so navedli na Svetu EU.

Cilj je okrepiti obstoječi zakonodajni okvir z razširitvijo področja uporabe obveznosti registracije in poročanja ter splošnega upravnega sodelovanja davčnih uprav. Direktiva zajema širok obseg kriptosredstev na podlagi opredelitev iz danes potrjene uredbe o trgih kriptosredstev.