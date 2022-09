Znano je, da se velike uspešne podjetniške zgodbe pogosto začnejo naključno ali s skromnimi začetki nekje doma v garaži. Kronoterm ni​ pri tem nobena izjema. Podjetje, ki se je sprva imenovalo Termo-tehnika, je pred tridesetimi leti v tastovi delavnici ustanovil Rudi Kronovšek – vizionar in razvojnik s smislom za podjetništvo ter pionir na področju toplotnih črpalk že od leta 1976. V velikem slovenskem podjetju z gospodinjskimi aparati, kjer je bil ta čas zaposlen, je takrat razvil prvo generacijo serijsko izdelanih sanitarnih toplotnih črpalk v Sloveniji. Njegova želja po razvoju številnih možnosti uporabe toplotnih črpalk ga je vodila do ustanovitve lastnega podjetja. To se je ob nenehnih inovacijah in večanju povpraševanja nenehno širilo in iz garaže kmalu prešlo v večje poslovne prostore, leta 2010 pa je vajeti prevzel Rudijev sin Bogdan. Danes je podjetje s proizvodnjo umeščeno v novo, sodobno stavbo tik ob avtocestnem izvozu Šentrupert.

Direktor podjetja Bogdan Kronovšek o svojem podjetju pripoveduje z radostjo: »V vseh teh letih smo z majhnimi koraki prišli iz majhne delavnice in hleva ter proizvodne opreme, ki so jo pogosto predstavljale bližnje češplje ter štant, v sodobne velike proizvodne prostore s sedmimi proizvodnimi linijami. Na njih izvajamo popolno digitalizirano sledljivost ter kontrolo vseh delovnih operacij in materiala. Za zagotavljanje tesnosti uporabljamo helij in masne spektrometre, kot jih uporabljajo v Nuklerni elektrarni Krško.« Ob tem poudarja še njihovo letno rast proizvodnje, ki se je iz nekaj sto toplotnih črpalk povzpela do proizvodnje 7000 toplotnih črpalk na leto.

Pred kratkim so v podjetju praznovali 30 let uspehov. Pomemben jubilej so praznovali v družbi zvestih poslovnih partnerjev iz Slovenije in tujine, kopice novinarjev ter celotne Kronotermove družine, ki jo sestavlja že skoraj 120 zaposlenih. Dan pred prireditvijo sta podjetje obiskala tudi predsednik vlade dr. Robert Golob ter minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Praznovanje bi morali pri Kronotermu sicer izvesti že pred dvema letoma, a so ga zaradi epidemije nekoliko zamaknili. Dogodek so sklenili z nastopom Vlada Kreslina ter skupino Mali bogovi, ter zabavnim vložkom Klemna Slakonje s spremljevalno skupino. Zbrani so lahko okušali najrazličnejše gastronomske specialitete, se sprehodili ob galeriji spominov ter ustvarjali nove spomine v kotičku s tematiko Vojne zvezd in futuristično podobo toplotne črpalke ADAPT. Znanstvenofantastična tematika je direktorju Kronoterma izredno blizu, obenem pa simbolično predstavlja prihodnost toplotnih črpalk ter tudi možnosti različnega dizajna običajno precej oblikovno nevtralnih in nevpadljivih ogrevalnih naprav.

Direktor Kronovšek je v svojem govoru na praznovanju še posebej poudaril: »Očetova pionirska ter drzna ideja o širši in svetu koristni uporabi toplotnih črpalk iz leta 1976 je postala resničnost, v zadnjem času celo evforija. Trenutno v EU ni energetske perspektive, ki ne bi resno obravnavala toplotnih črpalk kot skoraj edino praktično tehnologijo ogrevanja ter hlajenja na poti razogličenja družbe ter energetske neodvisnosti EU​.«