Uradna rusofobija na Zahodu je neverjetna, celo groteskna, je dejal Lavrov. »Ne le, da jih ni sram razlagati, da želijo vojaško poraziti našo državo, razlagajo celo, da bodo uničili in zlomili Rusijo,« je dejal. Zatrdil je, da skušajo ZDA ves svet spremeniti v svoje dvorišče.

Glede referendumov na zasedenih ozemljih v Ukrajini, ki so se začeli v petek in bodo trajali do torka, je Lavrov dejal, da ljudje zase želijo ozemlje, kjer so njihovi predniki živeli že stoletja. Dejal je, da bo Rusija spoštovala njihovo voljo, medtem ko je Zahod jezen.

Evropa kot diktatorska entiteta

Na novinarski konferenci po nastopu je Lavrov še dejal, da EU postaja »avtoritarna, diktatorska entiteta«.

V odgovoru na novinarsko vprašanje o ruski uporabi jedrskega orožja je bil Lavrov precej ohlapen. »Imamo doktrino jedrske varnosti, ki je javen dokument. V njem so navedeni primeri, ko se jedrsko orožje lahko uporabi,« je dejal.