Po petih mesecih v ruskem ujetništvu se je 28-letni Britanec Aiden Aslin s še štirimi sotrpini končno vrnil v domovino. Svojo grozljivo izkušnjo je opisal v intervjuju za časnik Sun on Sunday. »Zavedal sem se, kako velika možnost obstaja, da me bodo ubili,« je pojasnil med opisom napada nanj z nožem. Zabodli so ga v hrbet. Ruski stražar ga je potem vprašal, ali si želi hitro ali lepo smrt. Izbral je ta prvo, hitro smrt, a Rus z odgovorom ni bil zadovoljen. »Umrl boš na lep način. Sam bom poskrbel za to,« mu je odvrnil moški.

Vsakodnevni udarci in petje himne

»Z mano so ravnali huje kot s psom,« je Aslin dejal za britanski tednik. Vsak dan so ga pretepali, tudi zaradi tetovaž. Ena namreč prikazuje ukrajinski trizob, z drugo je obeležil vojaško služenje v Siriji. Ujetnike so vsako jutro tudi silili peti rusko himno. »Če tega nisi storil, so te kaznovali. Udarci so takoj začeli padati,« je dodal. Vzrokov za pretepanje niso iskali: »Udarec v nos sem prejel že samo zato, ker sem britanski državljan.« Ker ob prijetju med bojem v Mariupolju aprila letos ni prihajal iz Ukrajine, so ga ločili od drugih ujetnikov in ga dolgo zasliševali. Vsakemu odgovoru je sledila klofuta, grozili so mu tudi, da mu bodo odrezali uho. Zasegli so mu potni list.

Pet mesecev je preživel v samici, veliki nekaj kvadratnih metrov, kamor so nagnetli še štiri druge ujetnike. Spali so na vzmetnicah, po katerih je mrgolelo bolh in ščurkov. »Namesto stranišča smo uporabljali prazne steklenice,« je opisal opravljanje potrebe. Tri tedne je preživel zgolj ob koščkih kruha in nekaj požirkih vode, sčasoma pa so morali stražarje moledovati tudi še zanjo. Celica, sicer namenjena dvema osebama, je imela okno, skozi katerega je vdiral hud mraz. Povedal je še, da ni niti enkrat zajokal, saj da je bil osredotočen na preživetje.

Izmenjava ujetnikov

Aslin je eden od petih britanskih ujetnikov, ki so jih v sredo zvečer izpustili. V domovino so se te dni vrnili še John Harding, Dylan Healy, Andrew Hill in Shaun Pinner. Ko je prvič slišal, da naj bi prišlo do izmenjave ujetnikov, kar ni mogel verjeti. Bil je vzhičen, a se vendarle ni upal preveč veseliti, saj čisto zares ni verjel, da ga bodo izpustili. 28-letnik se je v Ukrajino zaradi ljubezni preselil že leta 2018, letos pa se je pridružil ukrajinskim oboroženim silam.

Moskva in Kijev sta v sredo izvedli najobsežnejšo izmenjavo ujetnikov doslej, saj je Rusija v zameno za tesnega zaveznika Kremlja, 67-letnega proruskega ukrajinskega oligarha Viktorja Medvedčuka, in 55 drugih ujetnikov Ukrajini predala 215 borcev, med njimi tudi nekaj tujcev.