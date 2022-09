Namesto Klasinca in Stošickega naj bi vlada v svet celjske bolnišnice imenovala Mojco Kert in Tadeja Hata.

Na torkovi seji sveta celjske bolnišnice odstop vodilnih ni bil sprejet. Zato je takrat vlada razrešila predstavnika ustanovitelja v celjski bolnišnici Mitjo Pirmana in namesto njega imenovala Tomaža Subotiča.

Celjska bolnišnica ob današnji napovedi ministrstva za zdravje, da bo proti vodstvu zaradi objektivne odgovornosti in suma povzročitve smrti iz malomarnosti pri nedavni zamenjavi identitete bolnikov podalo ovadbo, obljublja dejavno sodelovanje. Aktivni bodo tudi pri sodelovanju z nadzorniki, ki bodo izvajali zunanje upravne in zdravstvene nadzore.

V celjski bolnišnici je prejšnji teden prišlo do zamenjave identitete dveh bolnikov, ki so ju z istim reševalnim vozilom pripeljali iz Trubarjevega doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu. Sprejeli in identificirali so ju na podlagi sprejemne dokumentacije in informacije reševalnega osebja Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica, ki ju je pripeljalo.

V času zdravljenja je eden od bolnikov umrl, zaradi zamenjave identitete pa so bili o smrti obveščeni svojci napačnega bolnika. Za napačno identifikacijo so izvedeli prejšnjo sredo, ko so umrlega bolnika že pokopali.

Izredni strokovni nadzor v bolnišnici je pokazal, da je do zamenjave bolnikov prišlo v triažnem prostoru urgentnega centra celjske bolnišnice ob predaji bolnikov med reševalcema ZD Sevnica v triažo.