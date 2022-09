V začetku septembra je tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva dejal, da je Rusija morda v procesu nakupa »več milijonov raket in topovskih izstrelkov« od Severne Koreje, s čemer krši sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov.

Tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby je sicer kasneje to trditev omilil in dejal, da nakupa še ni bilo, prav tako pa ni dokazov, da bi Moskva severnokorejsko orožje uporabila v ukrajinski vojni, poroča britanski BBC.

Ameriški predstavniki so ob tem trdili, da skupaj z domnevnimi ruskimi nakupi orožja od Irana to nakazuje, da zahodne sankcije uspešno ovirajo ruska prizadevanja v ukrajinski vojni.

Moskva je poročila o nakupu orožja od Pjongjanga takrat zanikala, danes pa ga je zanikalo še severnokorejsko obrambno ministrstvo. V izjavi, ki jo je objavila severnokorejska tiskovna agencija KCNA, je obtožbe o kršenju resolucije Varnostnega sveta ZN zavrnilo kot govorice, ki so jih razširile »ZDA in druge sovražne sile«.

Izpostavilo je, da si Severna Koreja kot suverena država pridržuje zakonito pravico do razvoja, proizvodnje, posedovanja, izvoza in uvoza vojaške opreme ter da nima nihče pravice do tega, da jo na takšen način kritizira.

Spomnili so še, da Severna Koreja ni nikoli priznala »nezakonitih sankcij VS ZN«, ki so jih »zakuhale ZDA in njeni vazali«.

Poročila o prodaji orožja Rusiji pa so po lastnih besedah zanikali zato, ker je bila to »priložnost za pojasnilo«, da Pjongjang orožja Rusiji ni prodajal, niti ga ne namerava tja izvažati.

Dodali so še, da sicer ne vedo, od kod izvira ta govorica, ki jo širijo ZDA, da pa je njen namen očrnitev Severne Koreje. ZDA so obtožili, da jo širijo v skladu s »svojimi političnimi in vojaškimi cilji«. Washington so pozvali, naj »preneha z nepremišljenimi pripombami in drži jezik za zobmi«.